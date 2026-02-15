רביב דרוקר וחברי הפנאל מגיבים לראיון של השרה מאי גולן עם יוסי עבדו - צילום: מתוך חדשות ערוץ 13 רביב דרוקר וחברי הפנאל מגיבים לראיון של השרה מאי גולן עם יוסי עבדו | צילום: צילום: מתוך חדשות ערוץ 13 10 10 0:00 / 0:24 רביב דרוקר וחברי הפנאל מגיבים לראיון של השרה מאי גולן עם יוסי עבדו ( צילום: מתוך חדשות ערוץ 13 )

הריאיון שהעניקה השבוע השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, ליוסי עבדו ב'כיכר השבת', עורר עניין גם מחוץ למגזר, כאשר קטע מתוכו שודר אמש (חמישי) בחדשות 13 וגרר תגובה עוקצנית מצד הפרשן רביב דרוקר.

במהלך הריאיון עם יוסי עבדו, בחרה השרה גולן להציג את עיצוב הפנים הייחודי בלשכתה. על קירות המשרד תלויות, זו לצד זו, מסגרות עם תמונות של גדולי ישראל - בהם הרב כדורי והרב קוק זצ"ל - וספריהם. השרה גם הכריזה שתרצה להקים עוד קיר עם גזרי עיתונים וכתבות שער ביקורתיות שפורסמו נגדה בעיתונות הכלכלית ('דה מרקר', 'כלכליסט' ועוד).

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"קו אדום בוהק": המערכת הפוליטית מזועזעת בעקבות הפרעות בבני ברק יוני גבאי | 15:02 "קיר השקרים" מול "קיר התהילה" בתיעוד מהלשכה נראית גולן מסדרת את התמונות ומסבירה למראיין את הרציונל: "הם מתעצבנים מקיר התהילה שלי, הם רק לא יודעים שיש לי עוד הרבה תמונות לתלות... חשבתי לעשות קיר של כל הכותרות - 'קיר השקרים'". השרה הסבירה כי הצגת הכתבות העוינות נעשית דווקא מתוך גאווה והתרסה כלפי המבקרים משמאל. לדבריה, "עכשיו, במיוחד בשביל תשקורת השמאל, אני הולכת למלא את כל הקיר הזה למעלה עד הסוף, ככה שלא יהיה פה מקום אחד של תמונה".

השרה מאי גולן מתוך הראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

תגובתו של דרוקר

התיעוד מלשכת השרה הוקרן בחדשות 13, וגרר התייחסות ישירה מצד הכתב רביב דרוקר. דרוקר, שהתייחס למיצג שבנתה השרה, אמר בשידור: "תראו מה מאי גולן הקימה לעצמה... אני מחכה לרגע שתצטרכי להוריד את התמונות האלו".

"הולכת עם אבא שבשמיים"

בראיון עצמו, הדגישה גולן כי מקור הכוח שלה אינו הכותרות בעיתונים, אלא החיבור למסורת. היא הצביעה על תמונות הרבנים וספרי הקודש בלשכה ואמרה: "את הצד הזה הם לא צילמו... את הרב כדורי, את הרב קוק, את כל ספרי הזוהר שלי".

"אני מאוד מחוברת לצדיקים, לקמעות ולמזוזות, ומשתטחת על קברי צדיקים", אמרה השרה ל'כיכר השבת'. "תיהנו מזה כל הגזענים והטהרנים למיניהם... אני הולכת בראש מורם עם האמת שלי ועם האמונה שלי בבורא עולם".

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

עוד בראיון הנרחב, השרה לא חסכה ביקורת. גולן תקפה חזיתית את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והזהירה מפני חזרתו לפוליטיקה בטענה כי כספים שהועברו בתקופתו למגזר הערבי "זלגו לארגוני פשיעה". כמו כן, יצאה השרה נגד התבטאויותיו של אהוד ברק אותו הגדירה כ"איש מסוכן ופסיכופט", והתייחסה למצב בחברה הערבית כשהיא טוענת כי נציגי הציבור הערביים "צבועים" וכי הנשק הבלתי חוקי במגזר מהווה סכנה אסטרטגית לכלל אזרחי ישראל.

לצפייה בכתבה המלאה ובראיון המלא של השרה כאן :

