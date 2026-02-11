הריאיון עם השרה מאי גולן - צילום: כיכר השבת הריאיון עם השרה מאי גולן | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 23:02 הריאיון עם השרה מאי גולן ( צילום: כיכר השבת )

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, העניקה ראיון חסר תקדים ליוסי עבדו. מתוך משרדה בלשכת השר, כשמאחוריה קיר תמונות של צדיקים וספרי זוהר, גולן פרשה תמונת מציאות מזעזעת על מצב המדינה, המגזר הערבי, הפקידות הממשלתית ומי שהיא מכנה "האויבים מבפנים".

"הם מתעצבנים מקיר התהילה שלי", אמרה גולן בפתח הראיון , "הם רק לא יודעים שיש לי עוד הרבה תמונות לתלות". השרה מאי גולן בלי פילטרים "אני עוברת סבל ממשי, שוחטים אותי,קוראים לי מושחתת, ממציאים עלי דברים" "על דברים כאלה אני לא פותח חקירה": הוגשה תלונה נגד היועמ"ש לשעבר משה בשן | 22:22 ככה, בלי פילטר ובלי בלמים, נשמעת השרה מאי גולן כשהיא יושבת במשרדה, מוקפת בתמונות של הרב כדורי והרב קוק וספרי זוהר. בראיון בלעדי ודרמטי ליוסי עבדו, גולן פתחה את כל החזיתות בו-זמנית: מאהוד ברק שהיא מכנה "פסיכופת אמיתי", דרך נפתלי בנט "נוכל, רמאי, גנב ושקרן שימכור את המדינה בשביל להיות דוד המלך", ועד פקידים בכירים שאמרו לשרים נבחרים "אתם קופים ובובות על חוטים". ובין הכל - חשיפה מצמררת על 30 מיליארד שקל שזלגו לארגוני פשיעה ונשקים בכמויות של "צבא של מדינה שלמה". לראשונה היא מספרת שהשב"כ איים עליה ש"תהיה אינתיפאדת מאי גולן" אם לא תעביר כספים לערבים, ומתארת מציאות שבה "אין נער ערבי שאין לו נשק בבית". הפקדים: "הם רוצים לטהר את היהדות", היא אומרת. "פלורה מאי בדרה מהתחנה המרכזית היא שרה - וזו גאווה, וזה רצון השם". אהוד ברק: "פסיכופת אמיתי" "חברו של הפדופיל אפשטיין רוצה להביא לפה גויים ובחורות יפות - ודום שתיקה בתקשורת" את החלק החריף ביותר בראיון הקדישה גולן לראש הממשלה ורמטכ"ל לשעבר אהוד ברק. גולן לא חסכה מילים ויצאה למתקפה חסרת תקדים: "אהוד ברק, אני קוראת לו אהוד 'חם צוואר' ברק. חברו של הפדופיל אפשטיין, מי שבאמת היה ידוע בגזענותו, בטהרנותו, בשנאתו לכל מה שיהודי, לכל מה שמזרחי", אמרה גולן בקולה הנחרץ. גולן הפנתה לאמירותיו האחרונות של ברק בנוגע להעלאת אוכלוסיות מחו"ל: "רוצה עכשיו להעלות לפה גויים, להזריח אותם, וגם להביא בחורות יפות כפי שהוא אמר". ובהמשך הוסיפה ללא היסוס: "אני באמת חושבת שמדובר בפסיכופת. באמת. באיש מסוכן. לא באיש שהשפיות נמצאת בראשו". גולן תקפה את התעלמות התקשורת מדבריו של ברק: "לא אל ג'זירה 12, לא אל מנאר 13, לא אף עיתון שמכבד את עצמו, כלום, חוץ מערוץ 14 אתה לא שומע על הדבר הזה! ראש ממשלה לשעבר, רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר... אומר את הדברים המזעזעים, הגזעניים, המכוערים ביותר שנאמרו פה אי פעם - דום. דום שתיקה". "אם היה אומר רבע מהדברים הללו איש ימין, רחמנא ליצלן ראש הממשלה בנימין נתניהו - אני מבטיחה לך שעד שלא היו תולים אותנו בכיכר העיר ומגרשים אותנו ושוללים את אזרחותנו הדבר לא היה יושב בשקט".

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"השמאל פשט רגל": גולן מפרקת את המחנה הליברלי חלק חלק

"הם מלבינים את המושחת ביותר רק בשביל להפיל את ממשלת הימין"

"אני חושבת שהשמאל פשט רגל מכל כיוון. אין לו לא ליברליות ולא מהות ולא ערכיות ולא מוסריות. הם מלבינים את המושחת ביותר, את החולני ביותר, את המעוות ביותר, רק בשביל לקדם את עצמם ולהפיל את ממשלת הימין הזו".

במילים חריפות במיוחד, גולן הגדירה את השמאל כמי שמנכס לעצמו ערכים שאינו מייצג: "השמאל שמנכס לעצמו זכויות נשים, זכויות אדם, זכויות בעלי חיים, זכויות הכל! חוץ מהזכויות של העם. עמך, העמך קשה להם. הרי המזרחית קשה להם, המוזיקה קשה להם".

"הם קוראים לנו משיחיים, אבל הם משיחיים מהצד השני", הסבירה גולן. "הם משיחיים במובן שהם רוצים שהמשיח שלהם יהיה נשיא בית המשפט העליון, ואולי איזה בודהה שהם ירקדו לידה ועוד כמה בלארוסים שיהיו יפים ככה ברקע. שלא יהיו מזרחיים חלילה, אני ואתה נורא מכערים את הנוף".

"אנחנו גזעניים כביכול כלפי השחורים, ככה הוא טוען. אבל כלפינו, כלפי אחיהם היהודים - הם הכי גזעניים שיש בעולם. כי אנחנו מטמאים את המדינה הליברלית והיפה".

על הגזענות היום אמרה: "בואו, אתם רואים איך שהם התנהגו לסבים ולסבתות שלנו ולהורים שלנו ומה שקרה עם המעברות ועם הילדים. הרי שנים לקח להם להבין שאנחנו בכלל שווי ערך אליהם. ומי שלא אומר שהגזענות לא חיה ובועטת - אז אני אומרת לך היא חיה, בועטת, נושמת ומכה גלים".

ועל לוסי אהריש שקראה לערבים לזרום לקלפיות, אמרה גולן: "הצביעות במגזר השמאל עולה על גדותיה..."אני לא יודעת מה הוא יותר - רשע או טיפש. לפחות אם רשע אתה יודע איך להתמודד".

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"העת הזו היא עת היסטורית": גולן מכריזה על מלחמת קיום

"הגענו למצב שיהודים בתוך מדינת ישראל לא רוצים שתישאר מדינת יהודים"

גולן הכריזה שהמדינה נמצאת ברגע גורלי: "העת הזו היא עת היסטורית למדינת ישראל. בבחירות האלו יקבע עתיד המדינה היהודית. אני לא סתם אומרת את זה. אני לא אומרת את זה מתוך גזענות ולא מתוך טהרנות - אני אומרת את זה כי אני מבינה שמה שרוצים לעשות פה בעצם זה לטהר את היהדות".

ברגע מרגש במיוחד, גולן אמרה: "הגענו למצב שאחרי אלפיים שנות גלות, אחרי שעברנו את השואה האיומה ביותר - יש לנו כאן יהודים, ישראלים בתוך מדינת ישראל, שלא רוצים שתישאר מדינת יהודים. ואם אנחנו לא נילחם על זכות הקיום הבסיסית שלנו - לא מהאויבים מבחוץ, מהאויבים מבפנים - אנחנו נאבד את צלם קיומנו".

"זה כבר לא עניין של לביבי יהיה פחות מנדט או יותר מנדט", הבהירה גולן. "זה עניין של מדינת העם היהודי - איך היא תיראה בשנים הקרובות ואם היא תישאר מדינת העם היהודי, או מדינת כל מסתנניה, כל שב"חיה, כל אזרחיה".

חשיפה: "30 מיליארד שזלגו לפשיעה": גולן חושפת לאן נעלמו כספי תוכנית תקאדום

"אין נער שאין לו נשק בבית - צבא צריך להיכנס למגזר הערבי"

החלק המדהים ביותר בראיון עסק בחשיפת גולן אודות תוכנית "תקאדום" - 30 מיליארד שקל שהועברו למגזר הערבי בתקופת ממשלת בנט-לפיד:

"נפתלי בנט לקח את מנסור עבאס והעלה את כל אגף תקציבים לכפר קאסם, ככה באוטובוסים, והעמיד שם את כל הפקידים בממשלה המושחתת שלו, כדי שיוכלו להעביר מיליארדים למנסור עבאס ושמנסור עבאס יעשה עם זה מה שהוא רוצה".

גולן חשפה: "הסירו כל אכיפה, כל בקרה, נתנו להם לעשות עם הכסף הזה מה שהם רוצים. אנחנו יודעים היום בוודאות, ממידעים מסווגים ומודיעיניים שאני נחשפתי אליהם והבאתי לראש הממשלה, שעשרות ומאות מיליונים אפילו זלגו לידיים לא מבוקרות - חלקם זלגו לארגוני פשיעה ועבריינים".

תיאור המצב בשטח היה מצמרר: "מה עושה היום עבריין שמקבל עשרות מיליונים ישירות מהממשלה? הוא הולך ומביא אמל"ח בכמויות בלתי נתפסות. נשקים, נשקים, נשקים. הוא מביא מכונות משוריינות, הוא קונה חיילים".

גולן תיארה את ההרס שהפשיעה גורמת: "היום אישה שרוצה להכין קובות ולמכור אותה - סוחטים אותה. בחורה פותחת לק ג'ל - סוחטים אותה. יורים במהנדסים ובגזברים. רשות נצרת פשוט נפלה. הפילו רשות שלמה על ידי ארגוני פשיעה".

גולן הצהירה שפעלה לעצור את הדימום: "עצרתי את המיליארדים האלה למרות שהפקידות המושחתת הלכה נגדי בכל הכוח. הכנסתי בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל את השב"כ לאירוע הזה. כי הנשקים האלה שהיום רוצחים בתוך המגזר הערבי, יופנו בסופו של דבר לכל חלקי האוכלוסייה הישראלית".

"אם זה היה תלוי בי, צריך להכניס צבא לתוך המגזר וצבא לתוך הכפרים. כי כמויות האמל"ח שיש היום בתוך הבתים - אין נער שאין לו נשק בבית", אמרה גולן. "הכמות אמל"ח שיש להם - צבא של מדינה שלמה".

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

גולן אף חשפה כי השב"כ בתקופת רונן בר איים עליה: "השב"כ שלו איים עלי שאם אני אמשיך לא להעביר כספים לערבים - תהיה אינתיפאדת מאי גולן".

"הפקידים קראו לנו קופים": גולן חושפת את מלחמת המשילות מבפנים

"פקיד חצוף שיושב פה 30 שנה אמר לנו: אתם בובות על חוטים, אתם קופים"

גולן חשפה את מה שהיא מכנה "מלחמת המשילות" מול הפקידות הממשלתית: "בא פקיד חצוף, שאמור ליישם מדיניות, שיושב פה 30 שנה ואומר: 'מי אתם בכלל? אתם בובות על חוטים, אתם קופים. אני אגיד לכם מה לעשות ואתם תחתמו'. וככה קודמיי עשו בתפקיד - פשוט היו חותמת גומי".

"זה 40 ו-50 שנה של שלטון, של פקידות, של אליטה, של טהרנים גזעניים שאמרו: 'מי אתם הברברים שתבואו ותחליטו פה עניינים? האמסלמים, הרגבים, אתם לא מחליטים פה דברים. אנחנו מחליטים ואתם תגידו תודה שנבחרתם'".

"ממציאים עלי חקירות ומנסים לתפור אותי ומשמיצים אותי וערוצים שלמים בתחקירים", אמרה גולן. "מה הם חשבו? שנתקפל. שנברח כמו לימור לבנת ודן מרידור. אז לא מתקפלים יותר. הנה עובדה, עומדים בפרץ, ממשיכים להילחם".

"שימו כבר מרצ!": גולן מגדירה את בנט כסכנה מוחשית לעם היהודי

"נוכל, רמאי, גנב ושקרן - ימכור את המדינה בשביל החלום שלו להיות דוד המלך"

"מי איש ימין ההזוי שמרשה לעצמו ללכת לישון עם מצפון שקט בלילה, שמצביע לנוכל, לרמאי, לגנב ולשקרן נפתלי בנט? כי אין איש מסוכן יותר בממשלה שהייתה, וחס ושלום בבחירות הבאות, כמו נפתלי בנט".

גולן הסבירה מדוע בנט מסוכן יותר מהשמאל: "כשאתה רואה את אחמד טיבי או מנסור עבאס או איימן עודה - What you see is what you get. אתה יודע מי זה ועם מה אתה מתמודד. אבל שאתה רואה אדם שרימה והונה את ציבור בוחריו, שטוען להיותו איש ימין".

"האיש ימכור את המדינה בשביל החלום שלו להיות דוד המלך. הרי הוא חושב שהוא דוד המלך. בשביל להיות ראש ממשלה הוא ימכור כל דבר חשוב במדינה הזאת".

"שימו כבר מרצ!", קראה גולן לבוחרי בנט. "זה היינו הך. באמת אני לא מבינה את זה".

גולן הזהירה מ"ממשלה פלסטינית שנייה": "הם רוצים להקים את הממשלה הפלסטינית השנייה, הפעם בהוד והדר. מה שעושה מנסור זה לתת לגיטימציה גם לאחמד טיבי וגם לאיימן עודה לשבת בריש גלי בממשלה".

"את הנזק שנצטרך לתקן אם הם יקימו פה ממשלה - יקח לנו דורות לתקן. דורות", אמרה גולן בקול רוטט.

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"מי שלא יצביע - מסכן את העם היהודי": הקריאה הדרמטית של גולן

ברגע הדרמטי ביותר בראיון, גולן הביטה ישירות אל המצלמה ואמרה:

"מי שיעז, ואני אומרת את זה בכאב, ללכת לחוף הים, או ללכת לקניון, או לשבת בבית לראות טלוויזיה, ולא לצאת להצביע למחנה הלאומי - מסכן את העם היהודי, לא פחות. שלא תתלוננו אחרי זה, שלא תבכו".

"אנחנו כאן במלחמה", הוסיפה גולן. "ואני יכולה להגיד לך בכאב עצום, אני יודעת שאם הייתי מיישרת קו, שאם הייתי חותמת גומי - את כל מה שעושים לי היום לא היו עושים לי. הייתי יושבת בשקט כאן, רגל על רגל, צוחקת עם הלשכה שלי, עולה לנאום מדי פעם, באה וגוזרת סרטים".

"ואני עוברת סבל ממשי, ושוחטים אותי בערוצי אל ג'זירה ואל מנאר 12 ו-13, ומשקרים עלי, וקוראים לי מושחתת, וממציאים עלי דברים. למה? כי הלכתי בראש מורם עם האמת שלי, עם האמונה שלי בבורא עולם - משהו שמאוד מאוד קשה להם - עם אבא שבשמים".

"פלורה מאי בדרה מהתחנה המרכזית היא שרה - וזו גאווה": הצד האמוני של גולן

"אני משתטחת על קברי צדיקים - תיהנו מזה כל הגזענים"

לקראת סיום הראיון, גולן חשפה את הצד האמוני-רוחני שלה, כשהיא מצביעה על קיר מלא תמונות צדיקים, ספרי זוהר וקמעות במשרדה:

"אני מאוד מחוברת לצדיקים, לקמעות ולמזוזות, ומשתטחת על קברי צדיקים. תיהנו מזה כל הגזענים והטהרנים למיניהם".

גולן סיפרה על הקשר שלה לרב כדורי ולרב קוק: "הרב כדורי שהיה מקורב לסבתי עליה השלום שאני קרויה על שמה... והרב קוק שאני מעמיקה בכתביו כבר שנים. השילוב ביניהם הוא מאוד גדול. שניהם היו ידועים בצניעות שלהם".

"כל פעם שאני קצת לרגע שוכחת מי אני ומה אני, אני מסתכלת פה, פותחת אחד מספרי הזוהר, ונזכרת מי אני, מה אני, למה אני פה, מה השליחות שלי, ומי האבא האמיתי שלי שליווה אותי בכל הדבר הזה".

בתגובה ללעג השמאל, אמרה גולן: "כמו שהם אוהבים להגיד בטוויטר, הגזענים - 'פלורה מאי בדרה מהתחנה המרכזית היא שרה, בושה!' - אז זה לא בושה. זה רצון השם, וזו גאווה וזה זכות. ובזכות אבות אבותינו ואימותינו הקדושות אני אמשיך בדיוק באותה דרך אמונית".

השרה מאי גולן בראיון עם יוסי עבדו ( צילום: כיכר השבת )

"ערב רב חד משמעית": האיחולים והאזהרה לסיום

בסיום הראיון, כשנשאלה מה היא מאחלת לעם ישראל, גולן הפתיעה: "אני לא מאמינה שיש עם מי להתאחד בשמאל. שנהיה מאוחדים פה, במחנה הלאומי שלנו. אחינו החרדים, המסורתיים, הפריפריאליים, הדרוזים, כל מי שאכפת לו מעם ישראל - שנהיה מאוחדים. כי כוחנו באחדותנו".

כששאל אותה עבדו על "ערב רב", השיבה גולן ללא היסוס: "נכון, נכון. ערב רב חד משמעית. אין בושה לומר את זה".

גולן סיימה ברגע אישי: "אני אישית מרגישה מוגנת תמיד בכל צעד ושעל. אני יודעת שהקדוש ברוך הוא איתי בהשגחה פרטית. אני לא מאמינה שהשם יסתיר את פניו מאיתנו בשום מצב".

ובמשפט האחרון, נתנה גולן מסר אחרון לצופים: "שבאמת נשתדל להיות באמת בדיבר של 'ואהבת לרעך כמוך'".

צפו בכתבה המלאה בראשית