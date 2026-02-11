תנועת אם תרצו הגישה תלונה למשטרה בקריאה לפתוח בחקירה פלילית נגד היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט בחשד למתן תצהיר שקר, לאחר פרסום פרוטוקולים בהם הביע ספק בהאשמות נגד ראש הממשלה נתניהו. כך פורסם הערב (רביעי) בערוץ 14.

התלונה מתבססת על הפרוטוקולים של הישיבה שניהל ביולי 2016 מול חוקרי המשטרה,​ במהלכה אמר בין היתר בהתייחס להאשמות: "על דברים כאלה מלפני 10 שנים אני לא פותח חקירה פלילית מול ראש ממשלה. זה בפירוש לא מה שאני אישרתי בזמנו".

על פי התלונה, למרות הדברים הברורים שהטיח בחוקרים, בינואר 2021 היועמ"ש דאז אביחי מנדלבליט הגיש תצהיר רשמי בו הצהיר שפעולות האכיפה והחקירה שבוצעו בעניינו של ראש הממשלה בתיק 1,000 תואמות את האישורים שניתנו על ידו.

בתלונה שהוגשה נכתב: "ציטוטים אלו מוכיחים כי אביחי מנדלבליט ידע בזמן אמת שהחוקרים פועלים ללא אישור ובחריגה מסמכות. למרות ידיעה ברורה זו, בחר להגיש בשנת 2021 תצהיר המציג מצג שקרי לפיו כל פעולות החקירה היו מאושרות ומגובות על ידו כדין". ​