צפו: נכנסים לחנות אחרי פריצה לדירה בטבריה - וזה מה שמחפשים

חמישה כתבי אישום, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים, הוגשו נגד תושב טבריה שפרץ לבית מגורים, גנב כרטיס אשראי - ויצא עמו למסע קניות לילי.

הכל התחיל לפני כשלושה שבועות. בתאריך 17/01/26, לאחר חצות ליל, התקבל דיווח במשטרת ישראל על אודות אירוע פריצה לבית מגורים בעיר טבריה.

מהחקירה עלה כי הנאשם, תושב טבריה בן 38 כאמור, פעל יחד עם חשוד נוסף. הוא פרץ לבית בעיר הצפונית וגנב מתוכו רכוש, כסף מזומן וכרטיס אשראי.

בהמשך הלילה הגיע הנאשם לחנות נוחות בעיר, שם עשה שימוש בכרטיס האשראי הגנוב וביצע רכישות בסכום של מאות שקלים.

בתיעוד ממצלמות האבטחה של החנות, שמתפרסם כאן ב'כיכר השבת', נראים החשודים נכנסים לתוך החנות ורוכשים מוצרים על הכרטיס הגנוב.

לאחר מכן, במהלך הלילה, עבר בין מספר בתי עסק נוספים בעיר וניסה לבצע עסקאות בלפחות בחמישה בתי עסק בעיר באמצעות הכרטיס הגנוב.

מיד עם קבלת הדיווח, שוטרי המחוז הצפוני איתרו את החשוד ועצרו אותו. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית המשפט ובתום החקירה, הוגשו נגד הנאשם חמישה כתבי אישום בגין עבירות של התפרצות למגורים וגניבה, באמצעות שלוחת תביעות טבריה בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים בבית משפט השלום בטבריה.

"משטרת ישראל רואה בחומרה עבירות רכוש הפוגעות בתחושת הביטחון של האזרחים, ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני רכוש עד למיצוי הדין עמם", נמסר מהמשטרה.