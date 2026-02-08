כיכר השבת
המשטרה עצרה זמר מפורסם; זה מה שמצאו אצלו - בניגוד לחוק

המשטרה עצרה לחקירה זמר מפורסם, תושב הקריות, בחשד להחזקת חומר החשוד כסם | שמו של הזמר לא הותר לפרסום | המשטרה עדכנה כי בהתאם לממצאי וצרכי החקירה יוחלט על המשך הארכת מעצרו (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

זמר מפורסם, תושב הקריות בצפון הארץ, נעצר היום (ראשון) בידי לחקירה בחשד להחזקת חומר החשוד כסמים.

ה בוצע בשעת צהרים מוקדמת, בעת ששהה בדירה באזור העיר חיפה, והזמר חשוד נלקח לחקירה.

המשטרה ציינה, בהודעה שפרסמה על המעצר, כי "בסיום חקירתו בתחנה ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, יוחלט על המשך הארכת מעצרו".

לפי שעה שמו של הזמר לא מותר בפרסום, כולל פרטים על אודותיו, מלבד העובדה כי מדובר בזמר תושב הקריות.

ב'ישראל היום' דווח כי ברשותו של הזמר נתפסו סמים מסוג דוסה - בכמות שלא מתאימה לצריכה עצמית.

