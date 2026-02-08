המשטרה עצרה זמר מפורסם; זה מה שמצאו אצלו - בניגוד לחוק

זמר מפורסם, תושב הקריות בצפון הארץ, נעצר היום (ראשון) בידי המשטרה לחקירה בחשד להחזקת חומר החשוד כסמים.

המעצר בוצע בשעת צהרים מוקדמת, בעת ששהה בדירה באזור העיר חיפה, והזמר חשוד נלקח לחקירה.

המשטרה ציינה, בהודעה שפרסמה על המעצר, כי "בסיום חקירתו בתחנה ובהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, יוחלט על המשך הארכת מעצרו".

לפי שעה שמו של הזמר לא מותר בפרסום, כולל פרטים על אודותיו, מלבד העובדה כי מדובר בזמר תושב הקריות.

ב'ישראל היום' דווח כי ברשותו של הזמר נתפסו סמים מסוג דוסה - בכמות שלא מתאימה לצריכה עצמית.