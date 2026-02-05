כתב אישום לצד בקשת מעצר עד תום ההליכים הוגש היום (חמישי) כנגד בן 39 תושב חיפה בצפון הארץ, בחשד לגניבות סדרתיות של מוצרים בשווי של יותר משבעים אלף שקלים.

הכל החל לאחר שמנהלים בשתי רשתות מוכרות בתחום הפארם והאופטיקה "שברו את הראש" בתקופה האחרונה בעקבות שורה של גניבות סדרתיות שהתרחשו במספר סניפים של הרשת. דיווח בנושא הועבר למשטרה.

חוקרי משטרת זבולון במשטרה פתחו בחקירה יסודית תוך שיתוף פעולה הדוק עם קציני הביטחון של שתי הרשתות.

הגניבות שבוצעו מסניפי הרשתות היו בהיקפים גדולים. בין היתר התבצעו הגניבות באילת, בגבעתיים, בראש העין, בחיפה, ברמת השרון, באשקלון ובקריית אתא.

חוקרי משטרת זבולון אספו ראיות מתיקי החקירה, שהתנהלו בתחנות המשטרה בערים השונות, לרבות שיטת הפעולה - וריכזו את החקירה נגד החשוד. במהלך החקירה הצליחו להתחקות אחר זהותו של החשוד - בן 39 תושב חיפה והקריות.

בתיעוד ממצלמות האבטחה, שמתפרסם בראש כתבה זו, נראה החשוד כשהוא מסתובב בסניפי הרשתות ומכניס מוצרים מהמדפים לשקיות או לתיקים שהכין מראש - אחרי שבדק שאיש לא מבחין בו.

השוטרים איתרו את החשוד עצרו אותו לחקירה במשטרת זבולון של "מרחב אשר" ומעצרו הוארך מעת לעת.

עם סיום החקירה הוכיחו החוקרים תשתית ראייתית לכך שהחשוד ביצע את כל הגניבות ובאמצעות שלוחת תביעות זבולון של מחוז חוף הוגש נגדו בסיום החקירה כאמור כתב אישום בגין 9 אישומים ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.