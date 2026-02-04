הבלשים תפסו את הגנב באמצע הפריצה לרכב | כך זה נראה

תפיסת החשוד באמצע הפריצה לרכב| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תפיסת החשוד באמצע הפריצה לרכב (צילום: דוברות המשטרה)
במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון נגד עבירות רכוש במרכז העיר, עצרו הלילה (רביעי) השוטרים חשוד בפריצה לרכב, בעת ביצוע העבירה.
הבלשים הבחינו בחשוד ברחוב נחמני בתל אביב, כאשר על פי החשד פתח את דלת הרכב, נכנס לתוכו והחל לחטט ברכב.
בשלב זה נעצר במקום, כשהוא מחזיק ברכוש שנלקח מתוך הרכב.
החשוד, תושב ראשון לציון בן 36, נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב. בעל הרכב זומן לתחנה, והרכוש הגנוב הושב לידיו.
החשוד יובא הבוקר לדיון בעניינו בבית המשפט.
0 תגובות