כיכר השבת
במרכז תל אביב

הבלשים תפסו את הגנב באמצע הפריצה לרכב | כך זה נראה

בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד בפריצה לרכב במרכז תל אביב באמצע הפריצה לרכב | צפו בתיעוד (משטרה)

תפיסת החשוד באמצע הפריצה לרכב
תפיסת החשוד באמצע הפריצה לרכב| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תפיסת החשוד באמצע הפריצה לרכב (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות יזומה של בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון נגד עבירות רכוש במרכז העיר, עצרו הלילה (רביעי) ה חשוד בפריצה לרכב, בעת ביצוע העבירה.

הבלשים הבחינו בחשוד ברחוב נחמני בתל אביב, כאשר על פי החשד פתח את דלת הרכב, נכנס לתוכו והחל לחטט ברכב.

בשלב זה נעצר במקום, כשהוא מחזיק ברכוש שנלקח מתוך הרכב.

החשוד, תושב ראשון לציון בן 36, נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב. בעל הרכב זומן לתחנה, והרכוש הגנוב הושב לידיו.

החשוד יובא הבוקר לדיון בעניינו בבית המשפט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר