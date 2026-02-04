במרכז תל אביב הבלשים תפסו את הגנב באמצע הפריצה לרכב | כך זה נראה בלשי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון עצרו חשוד בפריצה לרכב במרכז תל אביב באמצע הפריצה לרכב | צפו בתיעוד (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 10:20