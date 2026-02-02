כיכר השבת
גבו עשרות אלפי שקלים

פשיטה משולבת: כך תקפה המשטרה משפחות פשע

שוטרי תחנת באקה אל גרביה בשיתוף עם לוחמי יחידת יס"מ מנשה במחוז חוף, פשטו על בתי עסק של משפחות פשע וגבו קנסות בשווי עשרות אלפי שקלים | תיעוד (משטרה)

הפשיטה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)

עשרות לוחמים ו של מרחב מנשה תגברו את כוחותיהם בעיר באקה אל גרביה, במסגרת המאבק במשפחות הפשע.

במסגרת פעילות של שוטרי תחנת באקה אל גרביה בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת יס"מ מנשה במחוז חוף, פשטו הכוחות על בתי עסק של משפחות פשע.

בפשיטה השתתפו משרדי אכיפה אזרחיים ביניהם: רשות המיסים, רשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה, הפדרציה לזיופים , כבאות והצלה והמרכז לגביית קנסות.

הכוחות ביצעו חיפושים בבתי עסק של משפחות פשיעה וגבו למעלה מ-7,000 ש"ח, קנסות בשווי למעלה מ-250,0000 ש"ח בגין עבירות על חוק פיקוח מוצרים, אי פרסום מחירים ועוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר