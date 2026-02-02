פשיטה משולבת: כך תקפה המשטרה משפחות פשע

עשרות לוחמים ושוטרים של מרחב מנשה תגברו את כוחותיהם בעיר באקה אל גרביה, במסגרת המאבק במשפחות הפשע.

במסגרת פעילות של שוטרי תחנת באקה אל גרביה בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת יס"מ מנשה במחוז חוף, פשטו הכוחות על בתי עסק של משפחות פשע.

בפשיטה השתתפו משרדי אכיפה אזרחיים ביניהם: רשות המיסים, רשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה, הפדרציה לזיופים , כבאות והצלה והמרכז לגביית קנסות.

הכוחות ביצעו חיפושים בבתי עסק של משפחות פשיעה וגבו למעלה מ-7,000 ש"ח, קנסות בשווי למעלה מ-250,0000 ש"ח בגין עבירות על חוק פיקוח מוצרים, אי פרסום מחירים ועוד.