תושב הצפון, שנהג בפראות על אופנוע שטח, נעצר בתום מרדף אחרי שלא נענה לקריאות השוטרים לעצור - וסיכן את משתמשי הדרך. היום (ראשון) פרסמה המשטרה תיעוד מהמרדף אחרי הנהג - כפי שצולם ממצלמות קסדה של שוטר.

האירוע התרחש ביום שני בשבוע שעבר. בתאריך 26/01/26, במהלך פעילות של צוות אופנועים מהמחוז הצפוני במשטרת ישראל, זיהו השוטרים רוכב אופנוע שנוהג בפראות בתוך העיר נצרתף על אופנוע שטח ללא לוחית זיהוי, תוך שהוא מסכן את משתמשי הדרך.

צוות האופנועים החל בנסיעה אחרי האופנוע, אך הנאשם בחר שלא להיענות לקריאות השוטרים לעצור והחל לברוח תוך שהוא עולה על מדרכות, עובר ברמזור אדום ונוסע בצורה מסכנת חיים במהירות גבוהה.

לאחר מרדף של מספר דקות הצליחו השוטרים לבצע את מעצרו. בבדיקה נמצא כי האופנוע עליו נהג הוא ללא טסט בתוקף משנת 2021 וכי הוא אינו מאושר לנסיעה על הכביש.

החשוד, תושב מנשית זבדה בן 28, עוכב לחקירה. בסיומה קיבל הזמנה לבית משפט בהליך שיפוט מהיר והאופנוע עליו רכב הושבת למשך 30 ימים.

"שוטרי המחוז הצפוני ממקדים פעילות כנגד עבירות תנועה מסכנות חיים ומפעילים אמצעים שונים לביצוע מעצרם של פורעי החוק המסכנים את שלום הציבור", נמסר מהמשטרה.

"שוטרי משטרת ישראל ימשיכו את האכיפה הנחושה נגד פורעי החוק המסכנים את משתמשי הדרך למען שמירה על ביטחון הציבור תוך שימוש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו".