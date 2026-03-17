המלחמה הגיעה הלילה לסלון הביתי: זוג בשנות ה-70 לחייהם נפצע אנוש וצוותי מד"א נאבקו על חייהם בזירת הנפילה אך למרבה הצער נקבע מותם.
הטיל האיראני החדשני, שמתפצל למספר ראשי נפץ באוויר, היכה בו-זמנית ברמת גן, פתח תקווה, בני ברק וראש העין.
מדובר בנשק שנועד לאתגר את מערכות ההגנה ולזרוע הרס היקפי רחב – והלילה הוא גבה מחיר דמים כבד.
מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר: מבצע ״שאגת הארי״
בעקבות המטח האחרון הוזעקו צוותי כיבוי למספר זירות במחוזות מרכז, דן וירושלים.
בפתח תקווה יש שליטה על בעירה במבנה. ברמת גן סורקים צוותי הכיבוי אחר לכודים במבנים ובמבנים הסמוכים למקום.
כתוצאה מפגיעת פרטי אמל״ח ישנם נפגעים, נגרם נזק למבנים ורכבים. בחלק מהזירות התפתחה שריפה והצוותים פועלים לכבותה.
מדוברות איחוד הצלה נמסר כיבהמשך לשמיעת האזעקות ברחבי הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי וסיוע נפשי במספר זירות. ישנם גם נפגעים במצב אנוש בזירה במרכז הארץ. תעודכנו בהמשך.
