מטח קטלני מאיראן לילה של אימה במרכז: ראש קרב מתפצל זרע חורבן; שני הרוגים ברמת גן מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)

כיכר השבת | עודכן ב- 01:02 הכתבה פורסמה ב- 00:57