כיכר השבת
מטח קטלני מאיראן

לילה של אימה במרכז: ראש קרב מתפצל זרע חורבן; שני הרוגים ברמת גן

מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)

2תגובות
זירת נפילה במרכז הארץ (צילום: מד"א)

המלחמה הגיעה הלילה לסלון הביתי: זוג בשנות ה-70 לחייהם נפצע אנוש וצוותי מד"א נאבקו על חייהם בזירת הנפילה אך למרבה הצער נקבע מותם.

הטיל האיראני החדשני, שמתפצל למספר ראשי נפץ באוויר, היכה בו-זמנית ברמת גן, פתח תקווה, בני ברק וראש העין.

מדובר בנשק שנועד לאתגר את מערכות ההגנה ולזרוע הרס היקפי רחב – והלילה הוא גבה מחיר דמים כבד.

תיעוד יירוט מעל העיר ביתר (צילום: משה אריה | כיכר השבת)

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר: מבצע ״״

בעקבות המטח האחרון הוזעקו צוותי כיבוי למספר זירות במחוזות מרכז, דן וירושלים.

בפתח תקווה יש שליטה על בעירה במבנה. ברמת גן סורקים צוותי הכיבוי אחר לכודים במבנים ובמבנים הסמוכים למקום.

כתוצאה מפגיעת פרטי אמל״ח ישנם נפגעים, נגרם נזק למבנים ורכבים. בחלק מהזירות התפתחה שריפה והצוותים פועלים לכבותה.

זירת נפילה בגוש דן (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

מדוברות איחוד הצלה נמסר כיבהמשך לשמיעת האזעקות ברחבי הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי וסיוע נפשי במספר זירות. ישנם גם נפגעים במצב אנוש בזירה במרכז הארץ. תעודכנו בהמשך.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
"גרעה חצי מדינה למקלטים" באיזה שפה זה ?
שכל
1
ואי, מטורף.... הלוואי ולא יהיה כאלה דברים יותר... רשעים שימותו כבר
רחל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר