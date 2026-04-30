שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא היום (חמישי) דברים בטקס הענקת דרגת אלוף למפקד חיל האוויר הבא, ורמז לחידוש האש באיראן - כבר בקרוב. במקביל דיווחים על כך שתכניות תקיפה חדשות מוצגות לנשיא טראמפ, ושאלפי חימושים נחתו בישראל.

"איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים", אמר השר. וידאו מדבריו מתפרסם בכתבה זו.

"האתגרים שעומדים לפנינו רק ילכו ויגדלו - ולצד זאת יש לנו הזדמנויות היסטוריות לשנות את המציאות האזורית. איראן ספגה מכות קשות ביותר בשנה האחרונה, מכות שהחזירו אותה שנים אחורה בכל התחומים".

הוא הוסיף: "נשיא ארה"ב טראמפ, בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוביל את המאמץ להשלמת יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של ישראל ועל ארה"ב והעולם החופשי דורות קדימה. אנחנו תומכים במאמץ ונותנים את הגיבוי הנדרש, אבל ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים".

בהמשך אמר: "לצד זאת אנחנו נמצאים במערכה מול החיזבאללה בלבנון - ארגון חסות איראני ששם לעצמו מטרה לאיים ולפגוע בתושבי הצפון ולהשמיד את מדינת ישראל.

"חיזבאללה ספג מכות קשות ביותר במהלך השנתיים וחצי האחרונות וגם במהלך "מבצע שאגת הארי", וכעת בתוך מכלול הנסיבות האזוריות עלינו להשלים את המלאכה כדי לוודא את הסרת האיום מול תושבי הצפון ומעל מדינת ישראל. לחיל האוויר יהיה משקל מכריע גם בהשגת היעדים האלה לצד חיילינו הגיבורים שנלחמים כאריות כדי להביא ביטחון לצפון.

"נפעל ונשמיד את כל תשתיות הטרור באזור הביטחון עד לקו הצהוב מתחת ומעל לפני הקרקע ממש כפי שעשינו בעזה, כדי להסיר איומים מעל תושבי הגליל ונרסק את יכולות החיזבאללה בכל לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך נעשה.

"רבים מהנוכחים כאן, ובוודאי אתה טישלר, מכירים היטב את האתגרים הצפויים, את התוכניות ואת המטרות שסימנו - חלקן בעלות משמעות מכרעת לביטחונה של ישראל. עליך להבטיח את כשירות חיל האוויר - לא רק לשגרה, אלא לכל תרחיש. להבטיח שהחיל יהיה מוכן בכל רגע ובכל דקה לפעול - בכל זירה, קרובה או רחוקה, מול כל איום.

"מדינת ישראל לא תאפשר לאויביה לאיים על קיומה. נמשיך לפעול בנחישות, בעוצמה ובאחריות - כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל לדורות".