"טראמפ קיבל קים ג'ונג און חדש": הטעות הקריטית של ארה"ב 

לאחר חודשיים של עימות מתמשך בין ארצות הברית לאיראן, הכולל מתקפה אווירית קטלנית וחסימה על ייצוא נפט איראני, נראה כי טהרן עדיין לא נכנעת לדרישות ממשל טראמפ ולא מבצעת את הוויתורים שוושינגטון מצפה להם.

אהרון דיוויד מילר, לשעבר שליח מחלקת המדינה למזרח התיכון וחוקר במכון קרנגי, אמר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי ייתכן שממשל טראמפ טעה בהערכת סוג השחקן מולו הוא מתמודד. לדבריו, “טראמפ חיפש איראני כמו דלסי רודריגז (נשיאת ונצואלה הנוכחית אחרי לכידת מדורו), אבל סביר יותר שהוא יקבל איראני כמו קים ג׳ונג און”.

הוא הוסיף כי לדעתו לא ניתן להשיג הכרעה כל עוד המשטר הנוכחי בטהרן נשאר בשלטון, וציין כי “אין לנו את היכולת להפיל את המשטר”.

לדברי אנליסטים, המאבק הפך למבחן האם לחץ אמריקני יכול להוביל לוויתורים פוליטיים ממשיים, או שמא איראן מצליחה לעקוף ולספוג אותו. עד כה, נטען, איראן הוכיחה יכולת הסתגלות גבוהה יותר מיכולת ארצות הברית לתרגם את הלחץ לרווחים מדיניים.

על פי הדיווח, איראן אף הציעה לאחרונה לפתוח מחדש את מצר הורמוז בתמורה להקלות על החסימה, אך מבלי להתייחס לסוגיות הליבה שבמחלוקת. מילר הזהיר כי ייתכן שכל צד מתכוון למשהו אחר לחלוטין כאשר הוא מדבר על פתיחת המצר.