נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף פרטים חדשים על התקרית שבה הופל מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י במצר הורמוז. על פי דבריו של הנשיא, כטב"ם איראני פגע במסוק ו"נתקע" בין שני הטייסים - אך למרבה הפלא לא התפוצץ.

"הכטב"ם בער, אבל הוא לא התפוצץ", מסר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. "הוא פשוט נתקע שם בין שני הטייסים". למרות הנזק הקשה, הצליחו שני אנשי הצוות לנטוש את המסוק הבוער ולהגיע למים בשלום.

חילוץ רובוטי חסר תקדים

התקרית התרחשה ביום שני בלילה, סמוך לשעה 03:30 לפנות בוקר, כאשר מסוק הקרב AH-64 אפאצ'י נפל למימי מצר הורמוז מול חופי עומאן. המסוק היה חלק מכוח סיור שאבטח נתיבי שיט ומכליות נפט במסגרת המצור הימי על איראן.

שני הטייסים שהו במים במשך כשעתיים גורליות, עד שחולצו באמצעות כלי שיט בלתי מאויש מסוג Saronic Corsair. זהו החילוץ הראשון בהיסטוריה המבצעית שבוצע על ידי כלי אוטונומי בלב ים. הכלי, השייך לכוח משימה 59 של הצי האמריקני, איתר את הטייסים והעביר אותם לנקודה בה הועלו למסוק של הדיוויזיה המוטסת ה-82.