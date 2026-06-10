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"הכטב"ם נתקע בין שני הטייסים": טראמפ חשף פרטים מדהימים על התקרית במצר הורמוז

טראמפ חשף פרטים חדשים על הכטב"ם האיראני שפגע במסוק אפאצ'י | הכטב"ם בער אך לא התפוצץ והטייסים הצליחו לנטוש למים (בעולם)

AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב (צילום: חיל הים האמריקאי )

נשיא ארצות הברית חשף פרטים חדשים על התקרית שבה הופל מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י במצר הורמוז. על פי דבריו של הנשיא, כטב"ם איראני פגע במסוק ו"נתקע" בין שני הטייסים - אך למרבה הפלא לא התפוצץ.

"הכטב"ם בער, אבל הוא לא התפוצץ", מסר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז. "הוא פשוט נתקע שם בין שני הטייסים". למרות הנזק הקשה, הצליחו שני אנשי הצוות לנטוש את המסוק הבוער ולהגיע למים בשלום.

חילוץ רובוטי חסר תקדים

התקרית התרחשה ביום שני בלילה, סמוך לשעה 03:30 לפנות בוקר, כאשר מסוק הקרב AH-64 אפאצ'י נפל למימי מצר הורמוז מול חופי עומאן. המסוק היה חלק מכוח סיור שאבטח נתיבי שיט ומכליות נפט במסגרת המצור הימי על .

שני הטייסים שהו במים במשך כשעתיים גורליות, עד שחולצו באמצעות כלי שיט בלתי מאויש מסוג Saronic Corsair. זהו החילוץ הראשון בהיסטוריה המבצעית שבוצע על ידי כלי אוטונומי בלב ים. הכלי, השייך לכוח משימה 59 של הצי האמריקני, איתר את הטייסים והעביר אותם לנקודה בה הועלו למסוק של הדיוויזיה המוטסת ה-82.

מסוקי אפאצ'י AH-64 מסיירים במצרי הורמוז (צילום: CENTCOM)

לילה של חילופי מהלומות

בעקבות הפלת המסוק, ביצעו כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב תקיפות מדויקות נגד מערכי הגנה אווירית איראניים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מכ"ם באזור מצר הורמוז. איראן הגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקניים באזור.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ניסה להקטין את התקרית וטען כי הכוחות האמריקנים נמצאים ב"סיכון מתמיד" באזור. "כוחות זרים בקרבת שטחנו נמצאים בסיכון מתמיד עקב טעויות אנוש, תאונות פשוטות, או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת", כתב.

איראןדונלד טראמפהסכם עם איראןתקיפה באיראןמצרי הורמוזעבאס עראקצ'י

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