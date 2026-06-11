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אסון בהורמוז: שלושה מלחים נהרגו בתקיפה קטלנית של ארה"ב

שלושה מלחים נהרגו במצר הורמוז לאחר שצבא ארה"ב הפציץ מכלית נפט | גופותיהם נמשו מול חופי עומאן, בעוד הנשיא טראמפ מבהיר כי שוגרו 49 טילי טומהוק ומאיים: 'תהיה פעם שלישית' (חדשות בעולם)

מכלית נפט והודו (צילום: ב"מ)

הזירה הימית במפרץ הפרסי בוערת: שר הספנות של הודו אישר כי שלושה מלחים הודים נהרגו בתקיפה של צבא ארה"ב על מכלית סמוך למצר הורמוז. גופותיהם של שלושת המלחים אותרו מול חופי עומאן, אירוע שהוסיף שמן למדורת הסכסוך בין וושינגטון לטהרן.

הנשיא טראמפ הבהיר באופן חד-משמעי כי כוחות ארה"ב הפציצו את . עוד טען טראמפ שבמהלך התקיפות על איראן שוגרו 49 טילי טומהוק, ולדבריו תהיה גם פעם שלישית אם לא יושג הסכם בקרוב.

המתיחות החריפה בעקבות הדיווחים על כך שאיראן הפציצה מסוק צבאי אמריקאי באמצעות טילים בליסטיים, מה שהוביל את כווית להודיע על סגירת המרחב האווירי שלה עקב התקיפות האיראניות.

ארה"ב פרסמה צילומים מהתקיפות על איראן אמש.
ארה"ב פרסמה צילומים מהתקיפות על איראן אמש.| צילום: צילום: צבא ארה"ב

בעוד הזירה הביטחונית רועשת, הודו ממשיכה לשדר עסקים כרגיל בתחום האנרגיה, חברת Vikram Solar מרחיבה את כושר הייצור שלה ל-4.5 ג'יגה-וואט ושואפת להגיע ל-15.5 ג'יגה-וואט עד שנת 2027.

למרות התנופה הכלכלית והפיתוח המואץ של רובעי עסקים חדשים כמו וואדאלה במומבאי, צל המלחמה במצר הורמוז והאיומים ההדדיים בין המעצמות מטילים ספק כבד על היציבות באזור כולו.

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