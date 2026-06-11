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נשיא איראן מתוודה: "לא מתקבל על הדעת הקלות שאנו נהפכים לשהידים" 

בטקס זיכרון ממלכתי שנערך בטהראן, לצד הצהרות על חוסן לאומי, השמיע הנשיא פזשכיאן ביקורת חריגה על הקלות שבה מצליח "האויב" לפגוע בשרשרת הפיקוד האיראנית | "אנחנו חייבים לצאת ממצב של 'לא מלחמה ולא שלום'", הצהיר בנאומו (חדשות בעולם)

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: מסך )

בטקס רשמי וטעון שנערך בטהראן לזכרו של "המנהיג השהיד", התייצב נשיא , מסעוד פזשכיאן, מול תמונת ענק של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי. בעודו עומד מאחורי הפודיום, הודה הנשיא בפרצה ביטחונית המטרידה את ההנהגה בטהראן.

לצד דברי השבח המקובלים על הקרבה והקרבה עצמית, פזשכיאן לא חסך בביקורת על היכולת המבצעית של אויבי המדינה. "מות קדושים הוא כבוד גדול", אמר הנשיא, אך מיד הוסיף הסתייגות נוקבת: "זה בהחלט בלתי מתקבל על הדעת שהאויב יכול להתנקש בקלות כזו במפקדינו". דברים אלו מגיעים על רקע שורה של סיכולים ממוקדים המיוחסים לאויבי המשטר בשנים האחרונות.

בנאומו, פזשכיאן שרטט את האסטרטגיה האיראנית הנוכחית כניסיון לאזן בין הרצון להימנע מעימות כולל לבין הצורך לשמור על כבוד לאומי. "עלינו לצאת ממצב של 'לא מלחמה ולא שלום'", הסביר, והדגיש כי "מלחמה היא בהחלט לא לטובת המדינה". עם זאת, הוא הבהיר כי אין לפרש זאת כחולשה: "שהם ימשיכו לחלום על כך שנוותר או ניכנע בנוגע לכבודנו, לאדמתנו ולטריטוריה שלנו. זה לא משהו שנוותר עליו".

עוני, אחדות ואחריות

חלק משמעותי מנאומו של פזשכיאן הוקדש לחוסן החברתי והכלכלי של איראן כבסיס לעוצמה צבאית. הוא קרא לשיתוף פעולה של "כל הקבוצות האתניות, המגדרים והאמונות" כדי לבנות "איראן גאה".

בנימה אישית וביקורתית כלפי ניהול המדינה, הוסיף: "איננו יכולים לטעון שאנו מוסלמים בעודנו חיים בעוני ובקשיים שבהם אני כמנהל נתקל מדי יום. אם לא אוכל לפתור את הבעיות הללו, לא אוכל לתת תשובות לא-ל מחר".

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