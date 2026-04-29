צפו בתיעוד דרמטי מלבנון: כשהמחבל ניסה להימלט על אופנוע

כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ממשיכים להדק את האחיזה המבצעית ולסכל איומים בקרבת הגבול, כאשר אתמול (ג') נרשם סיכול ממוקד ומרשים שבוצע על ידי כוחות חטיבה 226 הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146. במהלך פעילות מבצעית שגרתית, זיהו הכוחות באמצעות רחפן מחבל המשתייך לארגון הטרור חיזבאללה כשהוא פועל במרחב הסמוך לכוחותינו. על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל היווה איום ממשי ומיידי על החיילים בשטח, מה שהוביל להחלטה על תקיפה מהירה וממוקדת למניעת פגיעה בכוחות.

בתיעוד הדרמטי שהופץ ממצלמת הרחפן, ניתן לראות את המחבל כשהוא רכוב על אופנוע ונוסע במהירות על כביש בדרום לבנון, בניסיון ברור להימלט מהמרחב לאחר שככל הנראה הבין כי נחשף. הרחפן החמוש של הכוחות עקב אחריו מקרוב, תוך שמירה על קשר עין רציף, ובתוך שניות ספורות נראה הפיצוץ המדויק שפגע במחבל וניטרל אותו לחלוטין. מדובר בשימוש גובר בטכנולוגיית רחפנים המאפשרת לכוחות הלוחמים בשטח לסגור מעגלי אש עצמאיים ומהירים מבלי להמתין לסיוע אווירי של מטוסי קרב או מסוקים, מה שמגביר את הקטלניות והיעילות מול חוליות טרור בודדות.

במקביל לחיסול הממוקד, צה"ל הגביר את עוצמת התקיפות לאורך כל הלילה האחרון, כאשר מטוסי קרב וכלי טיס תקפו כ-20 יעדים שונים של חיזבאללה. בין המטרות שהושמדו היו מפקדות מבצעיות, מבנים צבאיים ותשתיות ששימשו את הארגון לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד יישובי הצפון וכוחות הצבא. תקיפות אלו מהוות חלק מרצף מבצעי שנועד לפגוע ביכולות הפיקוד והשליטה של חיזבאללה בדרום המדינה ולדחוק את פעיליו הרחק מקו המגע.

הפעילות המבצעית הענפה בדרום לבנון מדגישה את המורכבות של הלחימה בשטח רווי תשתיות טרור המסתתרות בתוך מרחבים אזרחיים ומטעים. בצה"ל מבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ובכל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם, החל מרחפנים זעירים ועד לחימוש כבד, כדי להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל ולהבטיח את ביטחון הלוחמים הפועלים מעבר לגבול.