כיכר השבת
ניסיון נואש

"יש לי נשק בבית הספר": הפנייה החריגה של תלמידה לבנונית לצה"ל

תלמידה בביירות טענה בפנייה לצה"ל כי בבית ספרה מוסתר נשק חיזבאללה | בהמשך התברר שמדובר בטענה כוזבת שנועדה להתחמק מבחינות (בארץ)

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

אירוע חריג דווח באזור ביירות לאחר שתלמידה פנתה ברשת אינסטגרם לדובר צה״ל בערבית, אביחי אדרעי, וטענה כי בבית ספרה מוסתרים אמצעי לחימה של .

לפי הדיווח של כתבת חדשות 12 ספיר ליפקין, בהמשך התברר כי מדובר בטענה כוזבת, שלפי ההערכות נועדה לאפשר לה להתחמק מבחינות.

בעקבות האירוע עוכבו התלמידה והוריה לזמן קצר על ידי הרשויות, ובהמשך שוחררו. במקביל, תושבים באזור דיווחו כי במהלך היומיים שלאחר הפרסום נרשמה פעילות חריגה של כטב״מים בסביבת בית הספר.

בהודעה רשמית שהופצה להורי התלמידים הבהירה הנהלת בית הספר כי כל תלמיד שיוכח כי היה מעורב בפגיעה בבית הספר או בהתייחסות אליו במעשה או באמירה המנוגדים לחוק ולנהלים, חשוף לאחריות משפטית.

עוד נמסר כי החקירה בנושא עדיין נמשכת, וכי כל מי שיימצא מעורב יישא באחריות מלאה למעשיו, יחד עם הוריו.

בית ספראמצעי לחימהאביחי אדרעיבחינהלבנוןחיזבאללה

