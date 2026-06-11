הבוקר (חמישי) נמנעה כניסתה לישראל של העיתונאית הצרפתייה אליס פרוסארד, אשר נחתה בארץ במטרה להסדיר אשרת עבודה קבועה ולהמשיך את פעילותה העיתונאית באזור.

לפי הדיווח בערוץ I24NEWS, ברשות האוכלוסין וההגירה פעלה במהירות וסירבה לאפשר את כניסתה, וזאת בעקבות המלצה חד-משמעית של מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקלי.

פרוסארד הועלתה תוך זמן קצר על טיסה חזרה לצרפת וגורשה באופן רשמי מהארץ, צעד המהווה עליית מדרגה משמעותית במאבק הישראלי בהסברה העוינת ובגילויי האנטישמיות במסווה של עבודה עיתונאית.

הרקע להחלטה הדרמטית נעוץ בבדיקה מעמיקה ויסודית שערך משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות סביב פעילותה של העיתונאית הצרפתייה. הבדיקה העלתה ממצאים חמורים ביותר, במסגרתם נחשפה שרשרת ארוכה של התבטאויות אנטי-ישראליות ואנטישמיות חריפות מצידה של פרוסארד.

בין היתר, העיתונאית העניקה לגיטימציה פומבית לטבח הנורא של השבעה באוקטובר, תוך שימוש במונחים מכובסים של "בחינת האירועים בתוך ההקשר שלהם", ואף האשימה את מדינת ישראל ואת לוחמי צה"ל בביצוע "טבח" וניהול משטר "אפרטהייד".

פרוסארד ביקשה לקבל את אשרת העבודה הרשמית מטעם גוף השידור הצרפתי Radio France, אך בעקבות הממצאים הקיצוניים הללו הוחלט במערכת הממשלתית לנקוט ביד קשה ולא לאפשר לה לשוב ולפעול מתוך תחומי המדינה.

יצוין כי פרוסארד אינה דמות חדשה בנוף התקשורתי המקומי, ובמשך שש השנים האחרונות היא התגוררה לסירוגין באזור ירושלים ורמאללה. במהלך תקופה זו היא שימשה ככתבת פרילנסרית עבור שורה ארוכה של כלי תקשורת מרכזיים ומשפיעים מאוד בצרפת, ובהם העיתון המוערך "לה פיגארו", רשת הטלוויזיה TV5Monde, ואתר החדשות המזוהה עם השמאל הקיצוני Mediapart.

לאורך שנות פעילותה היא נחשבה לאחד הקולות הבולטים והביקורתיים ביותר נגד ישראל בתקשורת הצרפתית, והגירוש הנוכחי שלה מסמן קו אדום חדש שמציבה ירושלים. גורמים רשמיים הדגישו בהקשר זה כי חופש העיתונות הוא ערך עליון במדינה דמוקרטית, אולם הוא בשום אופן אינו יכול לשמש כסות או מקלט להסתה פומבית, לתמיכה בארגוני טרור ולקמפיינים מתוזמרים של דה-לגיטימציה נגד עצם קיומה של המדינה.

השר הממונה, עמיחי שיקלי, בירך בחמימות על המהלך הדרמטי והבהיר בקולו כי העידן שבו עיתונאים יכלו להשחיר את פניה של ישראל מבפנים – הסתיים לחלוטין. השר שיקלי הצהיר כי חוקי המשחק השתנו באופן בלתי הפיך, וכי כל מי שיבחר לתמוך בחמאס או לקדם את תנועות החרם הבינלאומיות נגד ישראל, ימצא את הדלת נעולה בפניו.

בדבריו התייחס השר גם לביקורת הדיפלומטית הצפויה מצד הממשל בפריז, ושלח מסר עוקצני ועז במיוחד לעבר נשיא צרפת עמנואל מקרון ושר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו. לדברי השר שיקלי, ההחלטה לגרש את העיתונאית הייתה קלה ופשוטה מתמיד, דווקא לנוכח המדיניות העוינת של ההנהגה הצרפתית, אשר בחרה להעניק פרס לטרור ולהכיר במדינה פלסטינית בעוד החטופים הישראלים נמקים בשבי, לצד הטלת סנקציות חד-צדדיות על שרים ואזרחים ישראלים. מנכ"ל המשרד הוסיף וחתם כי המערכת תמשיך להוקיע ולבלום כל גילוי של אנטישמיות, הן בגבולות הארץ והן מחוצה לה.