חקירה פלילית מורכבת ורחבת היקף שנוהלה בשבועות האחרונים במחוז ש"י של משטרת ישראל, הובילה לחשיפת מסכת איומים קשה, אלימה ומבעיתה מצד פלסטיני, בעל עסק לממכר רהיטים, כלפי לקוחות ישראלים.

הפרשה החלה להסתעף עם קבלת תלונה רשמית בתחנת המשטרה באריאל מצידה של תושבת ירושלים, אשר רכשה רהיטים מהחשוד באמצעות רשת הפייסבוק. לאחר שהאישה ביקשה לבטל את העסקה מסיבותיה שלה, החל בעל העסק להפנות כלפיה מסכת איומים ישירה, בוטה ומפחידה, אשר כוונה לא רק אליה באופן אישי אלא גם פגעה פגיעה קשה בתחושת הביטחון של משפחתה וילדיה.

ככל שהחוקרים העמיקו בפעולות החקירה, התברר כי לא מדובר באירוע נקודתי או בלקוחה בודדת, אלא בשיטת פעולה קבועה, אלימה ודורסנית של בעל העסק, שהשתמש באיומים קשים ככלי לסחיטה ולהפחדת לקוחות שלא היו מרוצים מהשירות או שביקשו לבטל את הרכישה. חוקרי מחוז ש"י הצליחו לאתר קורבנות נוספים שנפלו ברשת האיומים של הנאשם, אשר גילה דפוס התנהגות עברייני ומסוכן, תוך שהוא מנצל את המרחב הדיגיטלי ואת רשתות המדיה החברתית כדי להטיל אימה ופחד על אזרחים תמימים שכל חטאם היה רצון לבצע עסקת צרכנות רגילה.

מפרטי חקירת המקרים השונים, המציירים תמונה חמורה ביותר, עולה כי באחד המקרים לקוחה שהחליטה לבטל את עסקת הרכישה לאחר שגילתה כי הרהיטים שסופקו לה אינם תואמים כלל את ההזמנה המקורית שלה, מצאה את עצמה תחת מתקפת טלפונים והודעות. הנאשם הפציר בה פעם אחר פעם לשלם לו את הכסף, תוך שהוא מבהיר לה במפורש כי אם לא תעשה כן, הוא יגיע באופן אישי לביתה. לא די בכך, אלא שכחלק ממסע ההפחדה השיטתי, האישה החלה לקבל שיחות איומים נוספות מגורמים שונים, אשר הציגו את עצמם כחשודים המשויכים לארגוני פשיעה מוכרים, במטרה לשבור את רוחה ולאלץ אותה לשלם את הסכום שדרש.

במקרה מבהיל אחר, אחת הלקוחות קיבלה סדרת שיחות איומים בהן נאמר לה באופן מפורש ומאיים "כי לא יהיה טוב" אם לא תיעתר לדרישותיו הכספיות. במקרים נוספים, פנה הנאשם לאחד הלקוחות והבהיר לו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי הוא מחזיק בפרטיו האישיים ויודע בדיוק היכן הוא מתגורר. באמצעות חשיפת המידע על מקום המגורים, ניסה בעל העסק להטיל אימה ישירה על חייו של הלקוח ועל בני ביתו, והכל למטרה אחת בלבד – אכיפת התשלום הצרכני וגביית הכספים באמצעות אלימות מילולית והפחדה עבריינית.

השיא המזעזע של מסכת האיומים הגיע במהלך ויכוח קולני וסוער שניהל הנאשם עם לקוחה נוספת סביב עסקת הריהוט. במהלך השיחה הטיח בה בעל העסק אמירה חמורה ומקוממת, הנוגעת לפצע המדמם של החברה הישראלית, ואמר לה: "מה שעשינו לכם בשבעה באוקטובר, זה כלום לעומת מה שאני אעשה לכם היום". מיד לאחר מכן, כדי להגביר את ממד הפחד, הוסיף ואמר לה: "מכירה את משפחת חרירי? אז אני בדרך". האמירות הללו, המשלבות הזדהות עם מעשי הטבח הנוראים לצד שימוש בשמות של ארגוני פשיעה מוכרים, מדגישות את עומק התעוזה והמסוכנות של החשוד.

חלק בלתי נפרד מתשתית הראיות שנאספה נגד החשוד כולל תכתובות ישירות ומצמררות שנשלחו ביישומון הווטסאפ לאחת המתלוננות, שם נחשף סגנון האיומים הבוטה והישיר של הנאשם. באותן הודעות שנחשפו בחקירה נכתב בין היתר: "הכל בסדר תראה עכשיו מה אני עושה לילדים שלך", "שאת נראית למקלט אל תפחדי שאני אצלך בבית". בהודעה ארוכה ומאיימת נוספת כתב הנאשם ללקוחה המבועתת: "את לא יודעת מתי אני אבוא לא יודעת באיזה שעה יאללה אל תפחדי אבל אל תבכי אני עכשיו לא כל היום אצל הילדים את עכשיו 24 שעות אצל הילדים ואחר כך אני יודע מה אני עושה". הודעות אלו מלמדות על הלחץ הפסיכולוגי הכבד והאיומים הממוקדים בילדיה של המתלוננת, שהיו חלק בלתי נפרד משיטת הסחיטה שלו.

עם סיומה של החקירה המאומצת, ולאחר שחוקרי תחנת אריאל הצליחו לגבש תשתית ראייתית איתנה, מבוססת ומקיפה, הועבר תיק החקירה לידי הפרקליטות הצבאית. זו בחנה את הראיות והחליטה להגיש נגד בעל העסק הפלסטיני כתב אישום חמור ביותר הכולל חמישה אישומים נפרדים בגין מעשים פליליים של איומים וסחיטה. במשטרת ישראל הדגישו עם הגשת כתב האישום כי המשטרה רואה בחומרה רבה עבירות מסוג זה, הפוגעות בצורה אנושה וקשה בתחושת הביטחון האישי של הציבור. במשטרה הצהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות, בכל האמצעים העומדים לרשותם, נגד עבירות איומים והטרדה, ויעשו הכל כדי לאתר את החשודים, לחקור אותם ולמצות עמם את הדין עד תום בבתי המשפט.