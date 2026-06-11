טרגדיה: נקבע מותה של קשישה כבת 80 בעקבות פיצוץ בלון הגז היום (חמישי) במבנה מגורים ברחוב המלאך ברובע היהודי שבעיר העתיקה. מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי האסון נגרם בעקבות דליפת גז חמורה במטבח של אחת הדירות, שהגיעה לתחום נפיצות והובילה לפיצוץ הקטלני.

פצוע נוסף, גבר כבן 50, חולץ מהמבנה כשהוא בהכרה ומצבו מוגדר קשה, כשהוא סובל מכוויות קשות בכל חלקי גופו, ופונה בדחיפות להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק. בנוסף לנפגעים בנפש, מהזירה חולץ כלב שהיה במבנה ונפצע כתוצאה מהפיצוץ.

בשל המיקום המורכב והסמטאות הצרות והצפופות המאפיינות את העיר העתיקה, צוותי מד"א נאלצו לפלס את דרכם לזירת האירוע באמצעות טרקטורונים ייעודיים.

דן שושן ויוסף זילברשטיין חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו מפיצוץ בלון גז. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותה של גברת (כבת 70) עקב הפציעות הקשות. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לגבר (כבן 50) שנפצע באורח בינוני. הוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית חולים.

מכבאות והצלה נמסר כי מבדיקה ראשונית עלה ש"מקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות, אשר הגיעה לתחום הנפיצות וגרמה לפיצוץ".

לוחמי אש שהוזנקו למקום עם קבלת הדיווח זיהו מיד הרס מבני משמעותי. הצוותים פעלו במהירות לניתוק מוחלט של כלל מקורות החשמל והאנרגיה במבנה כדי למנוע פיצוצי משנה, וביצעו סריקות מקיפות ויסודיות במבנה ובסביבתו כדי לשלול הימצאות לכודים נוספים תחת ההריסות, לייצב את הזירה ולהסיר סכנות מיידיות.