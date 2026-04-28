"הד הפיצוץ יישמע בכל הצפון": צה"ל במבצע השמדה ענק

תושבי הצפון מראש הנקרה ועד רמת הגולן מתכוננים לערב רועש במיוחד: צה"ל פרסם היום (שלישי) הודעה חריגה המבשרת על השמדת תשתית אמצעי לחימה עצומה שאותרה לאורך הגבול הצפוני. המבצע, שתוכנן בקפידה בימים האחרונים, צפוי לייצר הדי פיצוץ אדירים שיישמעו במרחבי הגליל כולו.

העדכון הועבר בין היתר למועצה האזורית מעלה יוסף, שעדכנה את תושביה כי מדובר בתשתית משמעותית שנחשפה במהלך הפעילות המבצעית. "פיקוד הצפון יבצע בשעות הקרובות השמדת תשתית שהוכנה לפיצוץ בימים האחרונים", נמסר בהודעה. בעוד היישובים הסמוכים ביותר למרחב הפיצוץ יקבלו הנחיות ספציפיות, בצה"ל מבהירים כי הדי ההדף עלולים להגיע למרחקים של עשרות קילומטרים.

למנוע התרעות שווא על רעידת אדמה

במערכת הביטחון מבקשים למנוע את הבהלה שנרשמה במקרים דומים בעבר, אז פיצוצים תת-קרקעיים הפעילו בטעות את התרעות רעידת האדמה הארציות. הפעם, המערכת הסייסמית מנוטרת באופן הדוק ולא צפויה להפעיל אזעקות רשמיות.

עם זאת, בצה"ל מדגישים כי במוסדות חינוך ובמבנים פרטיים המצוידים במערכות התרעה עצמאיות, ייתכן שיישמעו צפירות מקומיות עקב עוצמת הפיצוץ. התושבים מתבקשים שלא להיבהל במקרה של התרעות כאלו ולהמתין לעדכונים רשמיים.

מתח מתמשך בגזרה הצפונית

ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע מתיחות מבצעית מתמשכת בצפון. רק בשעות האחרונות שוגרו מיירטים מאזור קריית שמונה, ללא הפעלת אזעקות מוקדמות. דובר צה"ל עדכן היום פעמיים על שיגור מיירטים לעבר "מטרה אווירית חשודה" שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

כידוע, צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה בדרום לבנון במסגרת המאמץ להשמיד את תשתיות הטרור של חיזבאללה. במהלך הלילה תקף צה"ל שורת תשתיות טרור, כולל מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים, וכן מחסני אמל"ח ומפקדות של הארגון.

בצה"ל מדגישים כי למרות המבצע המתוכנן הערב, אין שינוי בהערכת המצב הכללית ואין הנחיות התגוננות חדשות לציבור הרחב, מעבר לאלו שכבר קיימות. התושבים מתבקשים להישאר ערניים ולפעול על פי ההנחיות הרשמיות בלבד.

יצוין כי בימים האחרונים ממשיכה המערכה המבצעית בעוצמה, כאשר צה"ל פועל להשמדת תשתיות הטרור שהוקמו על ידי חיזבאללה לאורך הגבול הצפוני. המבצע הערב הוא חלק מהמאמץ הרחב לנטרל את האיום על תושבי הצפון ולאפשר את החזרתם הבטוחה לבתיהם.