אוקראינה ממשיכה להאיץ את החדשנות הצבאית שלה תחת לחץ מתמשך מהתקפות אוויריות, והפעם מדובר בפריצת דרך בתחום ההגנה מפני רחפנים. חברת הסטארט-אפ MaXon Systems פיתחה מיירט אוטונומי חדש, המסוגל ליירט רחפני שאהד איראניים בעלות נמוכה במיוחד ובמינימום התערבות אנושית.

על פי הודעת שר הדיגיטל והחדשנות האוקראיני, מיכאילו פדורוב, המערכת כבר עברה ניסויים מבצעיים מוצלחים, ומבצעת כ־95% מתהליך היירוט באופן אוטומטי – משלב הזיהוי ועד הפגיעה במטרה. מפעיל אנושי נדרש בעיקר לאישור השיגור, אך שומר על אפשרות להתערבות או ביטול הפעולה בכל שלב.

המערכת משתלבת ברשת המכ"מים של אוקראינה ומקבלת נתונים בזמן אמת על מטרות אוויריות. לאחר בחירת היעד, הרחפן המיירט משוגר ומנווט עצמאית לעבר המטרה. בשלבי הגישה האחרונים, אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית מזהים את הרחפן התוקף, ננעלים עליו ומבצעים את היירוט.

הפיתוח של MaXon החל רק בתחילת 2025, והצליח להגיע משלב אבטיפוס לפריסה מבצעית בתוך כשנה בלבד - קצב חריג גם בסטנדרטים של תעשיות ביטחוניות. הניסויים הראשונים נערכו באזורי קייב וצ'רניהיב, ובהמשך הורחבו גם לאזור חרקוב.

אחד ההיבטים הבולטים במערכת הוא העלות הנמוכה: כ־3,500 דולר ליחידה - שבריר מעלותם של טילי יירוט מסורתיים. המשמעות היא שאוקראינה יכולה להרשות לעצמה לפרוס מערכים גדולים של מיירטים, וליצור מענה "כמותי" לאיום הרחפנים המתרחב.

האיום עצמו נמצא במגמת עלייה חדה. לפי פדורוב, מספר רחפני השאהד שמשוגרים לעבר אוקראינה גדל בכ־35% מדי חודש. במקביל, שיעור היירוט באמצעות רחפנים מיירטים הוכפל בארבעת החודשים האחרונים - נתון המעיד על יעילות הגישה החדשה.

המערכת של MaXon היא חלק ממגמה רחבה יותר באוקראינה, הכוללת פיתוח של מגוון רחפני יירוט בטווח מחירים של 1,000 עד 4,000 דולר, המסוגלים לפעול בתנאי מזג אוויר שונים ובמהירויות של עד 300 קמ"ש. אולם, רמת האוטונומיה הגבוהה של המערכת החדשה - המאפשרת למפעיל אחד לנהל מספר מיירטים במקביל - עשויה לסמן את הדור הבא של לוחמה אווירית.