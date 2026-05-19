כיכר השבת
גאון או שיגעון

מדע בדיוני בשדה הקרב: הרחפן המפלצתי ששולה פצועים תחת אש

בזמן שהתותחים רועמים, אוקראינה משכתבת את חוקי הרפואה הצבאית עם פיתוח שעד לא מזמן נראה דמיוני לחלוטין | הכירו את ה"הקסקופטרים" הכבדים שחודרים אל התופת כדי להציל חיים (חדשות בעולם)

רחפן מפנה פצועים

כוחות ההגנה של אוקראינה נמצאים כעת בעיצומם של ניסויים בצי רחפני "מולטיקופטר" כבדים, שתוכננו למשימה אחת בלבד: פינוי פצועים מהיר משדה הקרב. בעולם שבו להקות רחפני FPV וארטילריה מדויקת הופכות את הפינוי הרכוב והרגלי למשימת התאבדות, הכלים הכבדים הללו מציעים דרך חלופית להוציא לוחמים מהתופת בחיים.

בעבר טענו מומחים לתעופה כי רחפנים בעלי מספר מנועים אינם יכולים "לגדול" לממדים שיאפשרו נשיאת משקל אדם, אך נראה שהפיתוח האוקראיני מוכיח אחרת. מדובר בכלי טיס מאסיביים שנועדו להחליף את רכבי הפינוי הקרקעיים (UGV) הקופצניים, ומציעים פינוי "חלק" יותר ופחות מטלטל עבור פצועים במצב קשה.

רחפן מפנה פצועים| צילום: רשתות חברתיות

האם זה בטוח?

למרות ההתלהבות, הטכנולוגיה החדשה מעוררת ויכוח סוער. מצד אחד, מדובר בחדשנות מרשימה המכונה "פינוי רפואי מדהים". מצד שני, מבקרים מזהירים כי הפצוע הופך ל"מטרה הגדולה ביותר בשטח", ללא שום הגנה מאש נכנסת או טילי נ"מ אישיים. "דמיינו שאתם מדממים למוות וחוטפים טיל רק כי החברים שלכם קשרו אתכם לרחפן", נכתב באחת הביקורות.

אוקראינהחייליםפצועיםמלחמת רוסיה-אוקראינהרחפנים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

