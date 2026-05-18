חייזר כבול באזיקים: טראמפ פרסם תמונת AI שהדהימה את העולם

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ עורר סערה ברשת לאחר שפרסם ברשת החברתית שלו תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, ובהן הוא נראה מוביל חייזר שרירי באזיקים לעבר בסיס צבאי אמריקני. הפרסום הגיע זמן קצר לאחר שממשלו פרסם לציבור מסמכים רבים הקשורים לעב״מים.

בתמונה נוספת שפרסם נראה טראמפ יושב בתחנת קרב חללית ולוחץ על כפתור אדום ענק, בזמן שלייזרים נורים לעבר כדור הארץ. טראמפ, שנוהג לפרסם לעיתים קרובות תמונות AI של עצמו בדמויות שונות, שיתף בעבר גם איורים שבהם הוצג כגיבור-על ואסטרונאוט.

למרות הפרסומים, טראמפ עצמו הביע בעבר ספקנות בנוגע לחייזרים. בראיון מ־2019 אמר: “אנשים אומרים שהם רואים עב״מים. האם אני מאמין בזה? לא במיוחד”.

מוקדם יותר השנה הורה טראמפ לפנטגון לפרסם מסמכים בנושא עב״מים, לאחר שהנשיא לשעבר ברק אובמה עורר סערה כשאמר שחייזרים הם “אמיתיים”. מאוחר יותר הבהיר שלא ראה הוכחה לכך שהם נמצאים בכדור הארץ.

במהלך החודש פרסם משרד ההגנה האמריקני 162 מסמכים על תצפיות עב״מים לאורך 80 השנים האחרונות. אחד מהם כלל עדות של האסטרונאוט באז אולדרין שסיפר כי ראה “מקור אור בהיר למדי” על הירח במהלך משימת אפולו 11.

טראמפ כתב לאחר פרסום המסמכים: “בעוד שממשלים קודמים הסתירו מידע בנושא, כעת הציבור יכול להחליט בעצמו ‘מה לעזאזל קורה פה?’ תהנו”.