כיכר השבת
מה הוא רומז?

חייזר כבול באזיקים: טראמפ פרסם תמונת AI שהדהימה את העולם

טראמפ פרסם תמונת AI שבה הוא מוביל חייזר באזיקים | הפרסום הגיע לאחר שממשלו חשף מסמכים על עב"מים מ-80 השנים האחרונות (מעניין)

התמונה שטראמפ פרסם ברשת החברתית שבבעלותו (צילום: Trump Truths)

נשיא ארה״ב עורר סערה ברשת לאחר שפרסם ברשת החברתית שלו תמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית, ובהן הוא נראה מוביל חייזר שרירי באזיקים לעבר בסיס צבאי אמריקני. הפרסום הגיע זמן קצר לאחר שממשלו פרסם לציבור מסמכים רבים הקשורים לעב״מים.

בתמונה נוספת שפרסם נראה טראמפ יושב בתחנת קרב חללית ולוחץ על כפתור אדום ענק, בזמן שלייזרים נורים לעבר כדור הארץ. טראמפ, שנוהג לפרסם לעיתים קרובות תמונות של עצמו בדמויות שונות, שיתף בעבר גם איורים שבהם הוצג כגיבור-על ואסטרונאוט.

למרות הפרסומים, טראמפ עצמו הביע בעבר ספקנות בנוגע לחייזרים. בראיון מ־2019 אמר: “אנשים אומרים שהם רואים עב״מים. האם אני מאמין בזה? לא במיוחד”.

מוקדם יותר השנה הורה טראמפ לפנטגון לפרסם מסמכים בנושא עב״מים, לאחר שהנשיא לשעבר ברק אובמה עורר סערה כשאמר שחייזרים הם “אמיתיים”. מאוחר יותר הבהיר שלא ראה הוכחה לכך שהם נמצאים בכדור הארץ.

במהלך החודש פרסם משרד ההגנה האמריקני 162 מסמכים על תצפיות עב״מים לאורך 80 השנים האחרונות. אחד מהם כלל עדות של האסטרונאוט באז אולדרין שסיפר כי ראה “מקור אור בהיר למדי” על הירח במהלך משימת אפולו 11.

טראמפ כתב לאחר פרסום המסמכים: “בעוד שממשלים קודמים הסתירו מידע בנושא, כעת הציבור יכול להחליט בעצמו ‘מה לעזאזל קורה פה?’ תהנו”.

דונלד טראמפחללבינה מלאכותיתAIחייזרים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר