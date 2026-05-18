נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף ברשת החברתית שבבעלותו כי תכנן לתקוף מחר באיראן בצל המשבר במו"מ, אך דחה את התוכניות לבקשת מדינות המפרץ.

״התבקשתי על ידי קטאר, ערב הסעודית, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שתוכננה למחר, בהתחשב בכך שמתקיימים כעת משא ומתן רציני", הבהיר הנשיא.

הוא הוסיף כי "לדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, תושג עסקה שתתקבל בברכה על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לה". לדבריו, "עסקה זו תכלול, וחשוב מכך, אי-נשק גרעיני לאיראן".

"בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי למזכיר המלחמה, פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים, הגנרל דניאל קיין, ולצבא ארצות הברית, שלא נבצע את המתקפה המתוכננת על איראן מחר, אך הוריתי להם עוד להיות מוכנים להתקדם במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת״, סיכם טראמפ.