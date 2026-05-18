כיכר השבת
ברגע האחרון

טראמפ בהודעה דרמטית: תכננתי לתקוף מחר באיראן - ביקשו ממני לעצור

נשיא ארה"ב טראמפ חשף כי תכנן לתקוף באיראן אך דחה לבקשת מדינות המפרץ | "עדיין מוכנים להתקדם במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן" | כל הפרטים על ההודעה הדרמטית והמשא ומתן הגרעיני (בעולם)

ביקור טראמפ בסין (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף ברשת החברתית שבבעלותו כי תכנן לתקוף מחר ב בצל המשבר במו"מ, אך דחה את התוכניות לבקשת מדינות המפרץ.

״התבקשתי על ידי קטאר, ערב הסעודית, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שתוכננה למחר, בהתחשב בכך שמתקיימים כעת משא ומתן רציני", הבהיר הנשיא.

הוא הוסיף כי "לדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, תושג עסקה שתתקבל בברכה על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לה". לדבריו, "עסקה זו תכלול, וחשוב מכך, אי-נשק גרעיני לאיראן".

"בהתבסס על כבודי למנהיגים שהוזכרו לעיל, הוריתי למזכיר המלחמה, פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים, הגנרל דניאל קיין, ולצבא ארצות הברית, שלא נבצע את המתקפה המתוכננת על איראן מחר, אך הוריתי להם עוד להיות מוכנים להתקדם במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת״, סיכם .

איראןדונלד טראמפתקיפהקטארערב הסעודית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר