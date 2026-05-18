אירוע אנטישמי חמור ומזעזע התרחש בשעות הלילה המאוחרות בלב השכונה היהודית גולדרס גרין שבלונדון, כאשר צעיר יהודי כבן 22 הותקף באכזריות קשה על ידי קבוצת פורעים רק בשל היותו דובר עברית.

האירוע החל כאשר הצעיר עמד מחוץ לבניין המגורים שלו וניהל שיחה בעברית. חמישה גברים רעולי פנים שהבחינו בו וזיהו את השפה, החלו לרדוף אחריו במטרה לפגוע בו.

הפורעים השיגו את הצעיר, גררו אותו בכוח רב אל מרכז הכביש, והחלו להכות אותו בכל חלקי גופו באלימות ברוטלית ובאגרופים קשים, עד שהגיע למצב של ערפול הכרה חלקי.

במהלך האקט האלים והאנטישמי, התוקפים לא הסתפקו רק במכות הפיזיות הקשות, אלא גם קרעו את בגדיו של הצעיר והטיחו בו קללות, נאצות וגידופים שונים בשפה הערבית, דבר המצביע בבירור על המניע הלאומני והאנטישמי המובהק של התקיפה.

הצעיר, שנותר חסר אונים מול קבוצת התוקפים, סבל מחבלות קשות בפניו, בראשו ובחזות גופו, כפי שניתן לראות בתיעוד הרפואי המזעזע שהפך לויראלי ברשת בשעות האחרונות.

האירוע המפחיד היה עלול להסתיים באסון כבד בהרבה, לולא תושייתם של השכנים באזור. אחד משכניו של הצעיר, שהתעורר משאון ההמולה, הצעקות הממושכות וקולות המאבק המתרחש ברחוב, הבין מיד כי מדובר באירוע תקיפה חמור ומיהר לחייג למוקדי החירום של המשטרה המקומית.

עם הגעת הדיווחים הראשוניים למשטרה וככל הנראה בשל החשש להיתפס, מיהרו חמשת התוקפים רעולי הפנים להימלט מהזירה בטרם הגעת כוחות הביטחון.

כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום פתחו בסריקות נרחבות באזור בניסיון להתחקות אחר עקבותיהם של הפורעים הנמלטים, ובמקביל נפתחה חקירה רשמית ומאומצת מצד רשויות החוק בלונדון. הקהילה היהודית בגולדרס גרין, שנחשבת לאחת הקהילות הגדולות והבטוחות ביותר בבריטניה, מביעה זעזוע עמוק וחשש כבד בעקבות עליית מדרגה זו באלימות האנטישמית, המגיעה דווקא לפתחי בתיהם של התושבים בשכונה. נציגי הקהילה המקומית עומדים בקשר רציף עם גורמי האכיפה כדי להבטיח את הגברת סיורי האבטחה ברחובות בתקופה הקרובה.