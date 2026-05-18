"אוי לא, תראה!" | תיעוד חדש מהתרסקות מטוסי הקרב בארה"ב אמש

פרטים חדשים נחשפים בעקבות תאונת הטיסה באיידהו, ומצבם של ארבעת אנשי הצוות שהיו על סיפון שני המטוסים שהתרסקו מוגדר כעת יציב.

הרשויות בארצות הברית אישרו כי המטוסים שהתנגשו באוויר הם מטוסי קרב מסוג EA-18G גראולר השייכים לצי האמריקני. המטוסים הגיעו מטייסת התקיפה האלקטרונית 129 המוצבת במדינת וושינגטון, והשתתפו במפגן הטיסה האווירי "גאנפייטר סקייז" שנערך באיידהו.

​מפקדת חיל האוויר של צי האוקיינוס השקט, קומנדר אמליה אומאיאם, מסרה רשמית כי "ארבעת אנשי הצוות משני המטוסים נפלטו בבטחה וההתרסקות נמצאת תחת חקירה".

אנשי הצוות אותרו כקילומטר וחצי מדרום למוקד הפיצוץ והועברו לבדיקות רפואיות. מארגנת האירוע, קים סייקס, הוסיפה כי "כולם בטוחים ואני חושבת שזה הדבר החשוב ביותר". על פי הדיווחים, איש לא נפגע על הקרקע כתוצאה מנפילת השברים.

​הסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את הרגע שבו המטוסים ביצעו תמרון קרוב והתנגשו זה בזה.

שיין אוגדן, שהסריט את המפגן, סיפר כי "פשוט צילמתי וחשבתי שהם עומדים להתפצל, ואז זה קרה וצילמתי את השאר".

מיד לאחר הפגיעה, הטייסים הפעילו את כסאות המפלט, והמטוסים נפלו יחד אל הקרקע מחוץ לתחומי הבסיס והתפוצצו. הכרוז במקום הרגיע את הקהל ומסר כי "היו לנו ארבעה מצנחים תקינים. הצוותים הצליחו לפלוט את עצמם. הם מוקמים כקילומטר מדרום למקום שבו עולה העשן. המצנחים ירדו למטה".

​בסיס חיל האוויר מאונטיין הום נסגר לחלוטין לתנועה מיד לאחר התאונה, והרשויות המקומיות הודיעו על ביטולו של המשך המפגן האווירי שתוכנן לאותו היום.

צוותי כיבוי והצלה צבאיים השתלטו על השריפה שפרצה בנקודת המפגש עם הקרקע. חוקרי תעופה של הצי האמריקני הגיעו אל זירת האירוע כדי לאסוף את הממצאים ולבחון את הנסיבות שהובילו לכשל הטיסה במבנה הצפוף.