תעלומה: מה עשה הבעל במשך 24 שעות אחרי שאשתו נעלמה בים?

פרשת היעלמותה המסתורית של האזרחית האמריקנית לינט הוקר במימי איי הבהאמה ממשיכה לעורר הדים, כאשר עדויות חדשות מטילות צל כבד על התנהלותו של בעלה בשעות שלאחר האירוע.

לפי הדיווח בניו יורק טיימס, חבר קרוב של הבעל חשף כי הבעל ישב במשך כמעט יממה שלמה על סירת המפרש שלו, מבלי להפגין כל יוזמה או מאמץ אקטיבי לסייע בחיפושים אחר אשתו הנעדרת.

העדות החדשה מצטרפת לשורה של התפתחויות דרמטיות בפרשה, הכוללות את מעצרו ושחרורו של הבעל בבהאמה, וכן פשיטה של משמר החופים האמריקני על סירתם של בני הזוג, שנחתה תחת צו עיקול במסגרת חקירה פלילית פדרלית.

האירוע שהצית את הפרשה התרחש בערב שבת, ה-4 באפריל, כאשר בני הזוג, שיצאו לגמלאות והפכו את סירת המפרש שלהם, "סולמייט", לביתם הקבוע, עשו את דרכם חזרה לסירה לאחר שבילו בחוף הופ טאון שבבהאמה.

על פי גרסתו של הבעל, במהלך השיט בסירת הגומי הקטנה (דינגי) לכיוון המפרשית, נקלעו השניים למים סוערים במיוחד, אשר גרמו לאשתו לינט ליפול אל המים ולהיעלם כהרף עין. הבעל המשיך לחתור לבדו והגיע אל החוף במארש הארבור רק לפנות בוקר של למחרת, בסביבות השעה 04:00, שם דיווח לרשויות המקומיות על המתרחש.

מיד עם קבלת הדיווח, פתחו כוחות ההצלה המקומיים בבהאמה במבצע סריקות נרחב בים. הבעל הצטרף אליהם למשך כארבע שעות, אולם עם סיום סבב החיפושים הראשוני החזירו אותו אנשי החילוץ אל סירת המפרש שלו. על פי עדותו של החבר, מאותו רגע ובמשך כ-24 שעות רצופות, ישב בריאן על הסיפון מבלי לנסות ולפעול באופן עצמאי.

החבר הביע פליאה מוחלטת מהתנהגותו של הבעל וציין כי גם אם הוא שרוי בהלם עמוק, מצופה מאדם שאיבד את אשתו לחפש סגירת מעגל או לעשות הכל כדי למצוא קצה חוט, דבר שלא קרה בפועל, כאשר הבעל סירב לספק פרטים נוספים מעבר לגרסה הראשונית והמצומצמת שמסר.

התנהלותו של הבעל עוררה את חשדם של החוקרים בבהאמה, וב-8 באפריל הוא נעצר רשמית על ידי המשטרה המקומית. הוא הוחזק במעצר במשך חמישה ימים, ונראה יוצא מתחנת המשטרה המרכזית כשהוא מלווה בשוטרים, אך שוחרר ב-13 באפריל מבלי שהוגש נגדו כתב אישום רשמי בשלב זה.

למרות שחרורו, החקירה סביב הפרשה עלתה מדרגה והפכה לבינלאומית, כאשר רשויות החוק בארצות הברית נכנסו בעובי הקורה והחלו להפעיל אמצעים משמעותיים בניסיון להבין מה עלה בגורלה של לינט.

עוד דווח כי במבצע מעקב מורכב ויזום של משמר החופים האמריקני, יורטה סירת המפרש "סולמייט" במרחק של כ-40 מיילים ימיים מחופי מלבורן שבפלורידה. הסירה הוחרמה לחלוטין על ידי הרשויות והועברה לתחנת משמר החופים בפורט פירס, שם צוותים מיוחדים של מחלקת החקירות הפליליות (CGIS) החלו לפרק ולסרוק אותה בחיפוש אחר ראיות פורנזיות וממצאים דיגיטליים שיכולים לשפוך אור על רגעיה האחרונים של הנעדרת.

מומחים משפטיים בארצות הברית מעריכים כי התובעים הפדרליים עשויים להגיש כתבי אישום בפרשה גם אם גופתה של האישה לא תמצא לעולם, וזאת בהסתמך על ראיות נסיבתיות ופורנזיות מהסירה.

מנגד, סוללת ההגנה של הבעל מנסה להרגיע את הרוחות בציבור ולמנוע משפט שדה תקשורתי. עורכת דינו, קריסטל מארי האוזר ממדינת מישיגן, פנתה לציבור האמריקני בריאיון לרשת ABC, וביקשה להעניק למרשה את חזקת החפות. לדבריה, אנשים נוטים להגיב לאסונות ולמצבי לחץ קיצוניים בדרכים שונות ומשתנות, ואין לפרש את התנהגותו המופנמת או השקטה של הבעל כהודאה באשמה או כחוסר אכפתיות, אלא כביטוי של אבל וטראומה עמוקה.