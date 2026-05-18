אחרי האיומים של טראמפ: איראן העבירה לארה"ב הצעה חדשה

איראן העבירה לארה"ב הצעה חדשה לסיום המלחמה דרך המתווכת פקיסטן, כך לפי דיווח ב'רויטרס' | המידע הגיע מגורם פקיסטני המעורב במגעים, אחרי האיומים ששיגר אמש נשיא ארה"ב (מדיני)

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

איראן העבירה ל הצעה חדשה לסיום המלחמה, כך דווח הבוקר (שני) ב'רויטרס'.

הדיווח שהגיע מפי גורם פקיסטני המעורב במאמצי התיווך, מסמן ניסיון נוסף של להרוויח זמן אחרי שההצעה הקודמת נדחתה על ידי נשיא ארה"ב.

הדיווח מאשר את הדברים שאמר אתמול נשיא ארה"ב בעצמו, לפיהם איראן אכן עובדת על מסגרת חדשה לסיום המלחמה.

"זה לא היה מספיק טוב בשבילנו", אמר טראמפ על ההצעה הקודמת. "כשאני קורא את השורה הראשונה ולא אוהב את זה - אני קורע את הנייר", הוא תיאר בציוריות.

בשבת, הבהיר הנשיא כי הוא מוכן להסכם במסגרתו איראן תמנע מההעשרה ל-20 שנה, דבר שהתנגד לו בעבר.

עד כה סירבה איראן להעביר למדינה שלישית את האורניום המועשר לרמה סף-צבאית בו היא מחזיקה, סוגיה שהיוותה את מוקד המחלוקת בין טהרן לוושינגטון.

לפי הדיווח הפקיסטני, ההצעה המתוקנת שוגרה לנשיא טראמפ כבר אתמול בערב, שעות אחרי שהאחרון טען כי איראן מכינה הצעה חדשה.

"כדאי לאיראן לזוז מהר", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, בשעות שלאחר מכן הרחיב באיומים גרפיים ותמונות AI מאיימות כלפי האויב האיראני.

ארה"באיראןפקיסטןמבצע זעם אדיר

1
טוב לא יצא לנו מהזוג הזה
טראמפ יותר סמרטוט מביבי.

