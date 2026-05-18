רובוטים בגובה 3 מטרים נלחמים בדטרויט: הסיפור שמרתק את אמריקה

אם תלכו לאורך דרך "7 המייל" בדטרויט, סביר להניח שלא תבחינו במשהו חריג. האזור רצוף במגרשי תעשייה ורשתות מזון מהיר, אך באולם השוכן בחלקה האחורי של בניין קהילה מקומי, מתחולל מופע יוצא דופן. מאחורי זכוכית משוריינת, לעיני קהל של מאות צופים נלהבים שגודשים את המקום, ניצבים גלדיאטורים ענקיים – מכונות לחימה בגובה של כמעט שלושה מטרים, העוטות שריון פלדה עם עיניים שזוהרות באדום, שיורות קליעים נפיצים בקצב מטורף של 20 כדורים בשנייה.

ברוכים הבאים ל-"רובו-וור" (Robowar), מופע הקרבות הייחודי של ליגת הקרבות האינטראקטיבית (Interactive Combat League) שמשגע את האזור.

מי שעומד מאחורי המיזם המסקרן הוא ארט קרטרייט, יזם מקומי שהגה את רעיון ליגת הרובוטים. על פניו, נראה שאין כל קשר בין שני המוסדות שחולקים את אותו חלל, הכנסייה הקהילתית וזירת הקרב, אך לקרטרייט יש חזון ברור: לעורר השראה בקרב צעירי הקהילה ולמשוך אותם לתעשיית הטכנולוגיה. "מטרופולין דטרויט מוביל כיום את ארה"ב בתחום הרובוטיקה", מסביר קרטרייט לעיתון NPR, "יש לנו כאן יותר רובוטים מבכל מקום אחר באמריקה".

עם זאת, כוכבי הזירה של הליגה רחוקים שנות אור מהרובוטים התעשייתיים שמרכיבים מכוניות במפעלי העיר. למעשה, הם מזכירים גיבורי-על מכניים מחוברות קומיקס, עובדה שקרטרייט - מעריץ מושבע של ענקית הקומיקס "מארוול" - מתגאה בה. חשוב לציין כי הדמויות הענקיות הנלחמות בזירה (המכונה "Xsos War Cube") מופעלות למעשה על ידי בני אדם שלובשים חליפות שריון מכניות, מה שמעניק לקרבות תחושה של משחק וידאו שקם לתחייה, ומשלב אלמנטים של היאבקות מקצועית מלווה בהרבה פיצוצים ואפקטים.

לצד ה"גלדיאטורים" האנושיים בחליפות, האירוע מציג גם טכנולוגיית רובוטיקה ובינה מלאכותית אמיתית ומתקדמת. בין הקרבות, הקהל יכול לראות רובוטים דמויי-כלבים (Quadrupeds) ורובוטים דמויי-אדם רוקדים ומופיעים. באחד הרגעים הזכורים מהמופעים, רובוט בשם "היילו" (Halo) אף התחרה בתחרות ריקודים מול מתנדב מהקהל, והדהים את הצופים עם ספינים וסלטות באוויר שזכו למחיאות כפיים סוערות.

אבל קרטרייט ממש לא מתכוון לעצור כאן, והוא מכוון לעתיד שכולו דיגיטל ובינה מלאכותית. התוכניות שלו כוללות הפיכה של הקרבות לאירועי סטרימינג אינטראקטיביים, בהם צופים מכל רחבי העולם יוכלו לרכוש "אסימונים" וירטואליים כדי להשפיע מרחוק על מהלך הקרב בזמן אמת. בנוסף, הליגה כבר יצרה "אישיויות" מבוססות בינה מלאכותית עבור רובוטים המייצגים 30 ערים שונות ברחבי ארה"ב. "הם אפילו יודעים לדבר בצורה שנונה", הוא צוחק.

עבור הקהל המקומי והמבקרים מרחוק, מדובר בחוויה יוצאת דופן ונטולת תקדים. אירועי ה"רובו-וור" ממשיכים להשיג "סולד-אאוט" בכל פעם, ומבטיחים לספק בכל פעם מחדש את השילוב המנצח של מדע בדיוני, אדרנלין וקרבות ענק – ממש בעולם האמיתי.