אירוע יוצא דופן ומעורר הדים נרשם השבוע בצפון קרוליינה שבארה"ב, כאשר קהילה יהודית חברה לרופא מנתח ולמסעדן פלסטינים כדי לקיים ערב התרמת כספים רחב היקף לטובת ילדים עזתים. כך דווח ב-ב-JTA.

האירוע, שהתקיים במסעדת "מדיטרניאן דלי" המוכרת בצ'אפל היל, משך אליו המונים מחברי קהילת "בית ק-ל" מהעיר דורהם הסמוכה. בשל ההיענות המסיבית, נאלצו בקהילה להפעיל מערכת רישום מראש למשמרות, כדי לווסת את העומס הרב של המתפללים שביקשו להגיע ולתמוך ביוזמה.

היוזמה המשותפת נולדה מתוך מערכת יחסים אישית עמוקה שנרקמה בחודשים האחרונים בין רב הקהילה, דניאל גרייבר, לבין ד"ר דייוויד חסן, נוירוכירורג פלסטיני-אמריקני ומייסד הארגון "כפר הילדים של עזה". השניים נפגשו לראשונה בארוחת חג סוכות אשתקד, ומאז התהדק הקשר ביניהם. ד"ר חסן הציג בפני הקהילה את פעילותו להקמת "אקדמיות של תקווה" ברצועת עזה – מוסדות חינוך המספקים לא רק מזון וטיפול רפואי, אלא גם תוכנית לימודים ייחודית המקדמת פיוס ודו-קיום, במטרה להוות אלטרנטיבה למערכת החינוך של חמאס המטיפה לשנאה.

הקשר של הקהילה היהודית ליוזמה קיבל משמעות רגשית עמוקה במיוחד בשל סיפורו של החטוף קית' סיגל. אימו, גלדיס סיגל, היא דמות אם אהובה ומרכזית בקהילה, והמתפללים ליוו אותה בתפילות יומיומיות במשך למעלה מ-400 יום עד לשחרורו של קית' בינואר 2025.

ד"ר חסן, ששהה בעזה במשימות רפואיות באפריל 2024, שיתף את הקהילה כי בזמן שעבד בבתי החולים ברצועה, ניסה לדלות מידע על גורלם של החטופים הישראלים, מה שיצר חיבור מיידי ומרגש בקרב בני הקהילה שראו בו שותף אנושי לגורלם.

עם זאת, קיום האירוע לא עבר ללא קשיים. לפי הדיווח ב-ב-JTA, הרב גרייבר נאלץ להתמודד עם ביקורת נוקבת מצד גורמים שונים בקהילה היהודית ובקרב חברים בישראל, שהביעו חשש כבד שמא כספי התרומות יגיעו בסופו של דבר לידי חמאס וישמשו לטרור. הרב טען בתגובה כי ד"ר חסן פועל בשקיפות מלאה ובשיתוף פעולה עם ארגונים ישראליים, וכי הוא עצמו סומן על ידי חמאס כדמות בלתי רצויה בשל סירובו להשתמש ברטוריקה של שנאה. חסן מקפיד שלא להשתמש במינוחים פוליטיים קיצוניים ומצהיר כי מטרתו היא הצלת חיים נטו, גישה שסייעה לרב גרייבר לשכנע את המפקפקים בחשיבות התמיכה במיזם.

במהלך הערב המרגש, שהתמלא בריחות של פלאפל וחומוס ובמפגשים בין דתות ותרבויות, הכריז ד"ר חסן כי ההכנסות מהאירוע יוקדשו לשיקום ילדים שהתייתמו במלחמה משני צדי הגבול – הן בישראל והן בעזה. הוא הדגיש בפני הקהל כי העקרון המנחה אותו הוא "לעולם לא עוד – עבור שני הצדדים", וכי המטרה היא לגדל דור שיאמין בשלום ולא בנקמה.

בעל המסעדה, ג'מיל קדורה, שבעצמו גדל במחנה פליטים פלסטיני וקיבל בעבר סיוע מיהודים, סיכם את האירוע כניצחון של האנושיות על פני הפילוג, והביע תקווה כי המודל הזה של עזרה הדדית יקרין גם על מקומות אחרים בעולם.