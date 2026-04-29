ביקורת חריפה

18 מקרים ביום: המדינה ששברה את כל השיאים באירועים אנטישמיים

דוח חדש מצביע על 6,800 אירועים אנטישמיים בקנדה ב-2025, עלייה של 9.4% | הקהילה היהודית מבקרת את הממשלה על מחדלים בטיפול בתופעה (בעולם)

מתקפה אנטישמית שארעה בקנדה בשנת 2022, אילוסטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ממשלת קנדה בראשות ראש הממשלה מארק קרני ניצבת בפני ביקורת גוברת על רקע טענות כי אינה עושה די כדי לבלום את העלייה באנטישמיות, לאחר שדוח חדש מצביע על מספר שיא של תקריות נגד יהודים במדינה.

לפי ארגון בני ברית קנדה, בשנת 2025 נרשמו כ־6,800 אירועים אנטישמיים, עלייה של 9.4 אחוזים לעומת השנה הקודמת. מדובר בממוצע של כ־18.6 אירועים ביום והיקף הגבוה ביותר מאז החלו המעקב והמדידה.

במקביל, ועדת הסנאט הקנדית לזכויות אדם פרסמה דוח נוסף בעקבות טבח השבעה באוקטובר, ובו 22 המלצות לממשלה, הכוללות הרחבת מחקר על פשעי שנאה, הגדלת תקציבי אבטחה, טיפול בהצגת סמלי שנאה והרחבת תוכניות חינוך.

עם זאת, גורמים בקהילה היהודית הביעו ספק אם הדוח מזהה נכונה את גורמי האנטישמיות. הרב אלחנן פופקו אמר לרשת 'פוקס ניוז' כי “מטריד ומבלבל שהדוח כלל לא מתייחס לרדיקליזם דתי כבעיה”, והוסיף כי “הימנעות מזיהוי הגורמים הקיצוניים היא עדות לבורות ולהטיה”. לדבריו, “האנטישמיות היא מונח כללי מדי למה שקורה כיום, והפתרונות הישנים אינם מספקים”.

דובר משרד המשפטים הקנדי, איאן מקלאוד, מסר כי “ממשלת קנדה נוקטת צעדים קונקרטיים נגד כל צורות השנאה, כולל אנטישמיות, ולא תאפשר לאיש לחשוש בשל זהותו או אמונתו”, והוסיף כי כבר הוקצו מעל 273 מיליון דולר לחיזוק ביטחון הקהילות, שיפור המענה לפשעי שנאה וסיוע לנפגעים.

לצד זאת, המצב בשטח ממשיך לעורר דאגה, כאשר בתי כנסת באזור טורונטו אף היו יעד לירי בשנה האחרונה, והביקורת כלפי הממשלה נמשכת לנוכח התחושה כי הצעדים הקיימים אינם נותנים מענה דחוף למציאות.

