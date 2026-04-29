חקירה במשטרת לונדון נמצאת בעיצומה לאחר הפיגוע שהתרחש מוקדם יותר ומחבל נעצר בגולדרס גרין.

לפי הודעה רשמית שפרסמה כעת המשטרה (רביעי) בשעה 11:16 הבוקר (מקומי), שוטרים הגיבו לדיווחים על אנשים שנדקרו בשדרות הייפילד בשכונה החרדית גולדרס גרין.

המשטרה אמרה כי עם קבלת הדיווח, שוטרים מקומיים ושוטרים חמושים הגיעו למקום לצד שירות האמבולנס של לונדון.

בהודעתה חשפה משטרת הבירה כי ​החשוד ניסה לדקור גם קציני משטרה, ונוטרל באמצעות טייזר לפני שנעצר, כאשר איש מהשוטרים לא נפגע.

שני גברים יהודים, האחד בשנות ה-70 לחייו והשני בשנות ה-30 לחייו, טופלו בזירה מפצעי דקירה. הם פונו לבית החולים ומצבם של שניהם יציב. יצוין כי בהודעת המשטרה הלונדונית לא צויינה זהותם היהודית של הפצועים.

​המחבל שתואר בהודעה כ"גבר בן 45 נעצר בחשד לניסיון רצח והועבר למעצר, שם הוא נמצא כעת". המשטרה הודיעה כי הרשויות פועלות כדי לקבוע את אזרחותו ואת הרקע שלו.

"קצינים מומחים מהיחידה ללוחמה בטרור מובילים את החקירה ועובדים עם משטרת המטרופולין כדי לבסס את מלוא הנסיבות וכל קשר לטרור." (...)

​ראש יחידת הלוחמה בטרור, לורנס טיילור, הצהיר כי "בעוד שעלי להדגיש כי חקירה זו נמצאת בשלבים מוקדמים, אנו פועלים במהירות כדי להבין בדיוק מה קרה. תודה לאלו שהיו באזור באותה עת ותמכו בתגובה לאירוע הנורא הזה".

​ניצב לוק וויליאמס, המוביל את השיטור באזור, מסר הצהרה רשמית ואמר כי "מחשבותינו עם קורבנות המתקפה הנוראה הזו. אנו אסירי תודה לשוטרים אשר שיתקו במהירות באמצעות טייזר ועצרו את החשוד לפני שיכול היה לגרום לנזק נוסף".

​וויליאמס המשיך בהצהרתו וציין כי "אנו מודעים למצוקה ולדאגה המשמעותית שאירוע זה צפוי לגרום לנוכח מספר אירועים באזור המקומי. חשוד נמצא במעצר, וחוקרים בוחנים את כל המניעים האפשריים. שוטרים יישארו בזירה במשך זמן מה כדי לבצע חקירות נוספות, לשוחח עם אנשים מקומיים ולהציע הרגעה".