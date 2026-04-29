כיכר השבת
לייב אקשן

שלף מהתיק הוורוד וירה לכיוון השוטר: הדו-קרב המצמרר בלב יוסטון

מה שהתחיל כדיווח שגרתי על גבר חשוד האוחז בתיק יד ורוד, הפך תוך דקות לקרב יריות סוער ומרדף רגלי ברחובות דרום-מערב יוסטון (חדשות בעולם)

הדו קרב ביוסטון (צילום: מסך)

אמש (שלישי) התקבל דיווח במוקד המשטרתי על אדם חשוד הצועד ברחוב גלנמונט כשהוא אוחז בתיק יד ורוד ובאקדח שחור. עדי ראייה דיווחו כי האיש הכניס את הנשק לתוך התיק והמשיך בדרכו. שוטר שהגיע לזירה תוך דקות ספורות זיהה את החשוד והורה לו להניח את התיק מידיו, אך החשוד בחר להתעלם מהפקודות החוזרות ונשנות.

ברגע של הסלמה מהירה, שלף החשוד את האקדח מתוך התיק הוורוד וכיוון אותו לעבר השוטר. השוטר הגיב מיד בירי, ובמקום התפתח חילופי אש כבדים. במהלך הקרב, השוטר תפס מחסה מאחורי ניידת הסיור שלו בזמן שהכדורים שורקים סביבו, כשאחד מהם אף פוגע ישירות ברכב המשטרה.

הדו קרב הדרמטי ביוסטון
הדו קרב הדרמטי ביוסטון| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הדו קרב הדרמטי ביוסטון (צילום: רשתות חברתיות)

הדרמה לא נעצרה שם; החשוד החל להימלט בריצה לתוך מתחם דירות סמוך, כשהשוטר דולק אחריו וממשיך בחילופי הירי. במהלך המרדף נפגע החשוד ממספר קליעים והתמוטט. השוטר, שנשרט באורח קל בבטנו מרסיס או קליע במהלך האירוע, ניסה להעניק לחשוד עזרה ראשונה, אך מותו נקבע בזירה.

ממשטרת יוסטון נמסר כי השוטר המעורב, המשרת בחיל במשך כ-14 חודשים, הוצא לחופשה מנהלית כמקובל עד לסיום החקירה. סרטוני גוף מהתקרית קיימים וצפויים להתפרסם ב-30 הימים הקרובים, מה שעשוי לשפוך אור נוסף על הרגעים המותחים שזעזעו את השכונה השקטה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר