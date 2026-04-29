אמש (שלישי) התקבל דיווח במוקד המשטרתי על אדם חשוד הצועד ברחוב גלנמונט כשהוא אוחז בתיק יד ורוד ובאקדח שחור. עדי ראייה דיווחו כי האיש הכניס את הנשק לתוך התיק והמשיך בדרכו. שוטר שהגיע לזירה תוך דקות ספורות זיהה את החשוד והורה לו להניח את התיק מידיו, אך החשוד בחר להתעלם מהפקודות החוזרות ונשנות.
ברגע של הסלמה מהירה, שלף החשוד את האקדח מתוך התיק הוורוד וכיוון אותו לעבר השוטר. השוטר הגיב מיד בירי, ובמקום התפתח חילופי אש כבדים. במהלך הקרב, השוטר תפס מחסה מאחורי ניידת הסיור שלו בזמן שהכדורים שורקים סביבו, כשאחד מהם אף פוגע ישירות ברכב המשטרה.
הדרמה לא נעצרה שם; החשוד החל להימלט בריצה לתוך מתחם דירות סמוך, כשהשוטר דולק אחריו וממשיך בחילופי הירי. במהלך המרדף נפגע החשוד ממספר קליעים והתמוטט. השוטר, שנשרט באורח קל בבטנו מרסיס או קליע במהלך האירוע, ניסה להעניק לחשוד עזרה ראשונה, אך מותו נקבע בזירה.
ממשטרת יוסטון נמסר כי השוטר המעורב, המשרת בחיל במשך כ-14 חודשים, הוצא לחופשה מנהלית כמקובל עד לסיום החקירה. סרטוני גוף מהתקרית קיימים וצפויים להתפרסם ב-30 הימים הקרובים, מה שעשוי לשפוך אור נוסף על הרגעים המותחים שזעזעו את השכונה השקטה.
