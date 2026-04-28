"מלחמת העולם ה-11": תיעוד מביך של חברת הקונגרס הפרו פלסטינית הופץ ברשת 

"מלחמת העולם ה-11", דברי עומאר בתיעוד שהופץ (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סרטון קצר שמופץ ברשתות החברתיות טוען כי חברת הקונגרס הפרו פלסטינית אילהן עומאר התייחסה למלחמת העולם השנייה כאל “מלחמת העולם ה-11”, במהלך דיון על חוק לגירוש מהגרים.

הקטע הופץ בהיקף רחב, שותף על ידי חשבונות פוליטיים שונים וצבר מיליוני צפיות בתוך זמן קצר, מה שעורר בלבול, ביקורת ודיון נרחב ברשת.

מקור המחלוקת הוא סרטון באורך של כ-13 שניות שבו עומאר מדברת על השימוש ההיסטורי בחוק הוותיק משנת 1798, אשר שימש בעבר להחזקת וגירוש מהגרים גרמנים, יפנים ואיטלקים בתקופת מלחמת העולם השנייה.

במהלך הקטע נשמע כי היא אומרת “מלחמת העולם ה-11”, מה שהוביל לביקורת מיידית והפצה ויראלית. באנגלית כותבים "מלחמת העולם השנייה" בקיצור של WWII, שמזכיר את הספרה 11 והוביל ככל הנראה לטעות.

חשוב לציין כי עד כה לא פורסם תיעוד מלא ומאומת שמציג באופן ברור כי האמירה נאמרה כפי שהיא מוצגת בגרסה הוויראלית, מה שמותיר את הסוגיה שנויה במחלוקת ותלויה בפרשנות של הקטע החלקי שהופץ.

תיעודהקונגרספרו פלסטיניםאילהן עומארארה"ב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

