"הציל את אשתו עם גרזן": כך הסתיימה מתקפה נדירה של דוב שחור

זוג תושבים מממות' לייקס שבקליפורניה נפצעו באורח משמעותי לאחר שהותקף על ידי דוב שחור מחוץ לביתו.

לפי המשטרה המקומית, האישה פתחה את דלת ביתה בשעות הבוקר המוקדמות והבחינה באחד מכלביה נאבק בדוב שחור במשקל כ-32 קילוגרמים.

כאשר יצאה החוצה כדי להפריד ביניהם, הדוב תקף אותה ונשך ושרט אותה. בן זוגה יצא אף הוא מהבית והותקף על ידי הדוב. במהלך האירוע הצליחה האישה להכות את הדוב באמצעות בקבוק מים, בעוד הגבר לקח גרזן והכה את החיה מספר פעמים בצדו הקהה עד שנפצעה באורח אנוש.

השניים סבלו מפציעות משמעותיות אך הצליחו להגיע בכוחות עצמם לבית החולים. שני הכלבים שנפגעו במהלך התקרית סבלו מפציעות קלות וצפויים להחלים.

לאחר האירוע החליטה מחלקת הדגה וחיות הבר של קליפורניה להמית את הדוב, שהיה בן 17 חודשים, לאחר שנקבע כי הוא מהווה סכנה לציבור.

מפקד משטרת ממות' לייקס, דן קסביאנס, מסר כי "אירועים מסוג זה נדירים ביותר באזור. דובים כמעט תמיד נמנעים ממגע עם בני אדם ובורחים כאשר הם נתקלים בהם. התנהגות אגרסיבית כזו היא חריגה מאוד". לדבריו, הרשויות שמחות שהזוג צפוי להחלים באופן מלא.