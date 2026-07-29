טראמפ: "אנחנו הולכים לפרק לאיראן את הצורה, נכה בהם חזק"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב למתקפת הפתע האיראנית באמצעות טילים בליסטיים ששוגרו במהלך הלילה לעבר כוחות אמריקאיים בירדן. בשיחה עם רשת פוקס ניוז התייחס הנשיא לפעילות נגד איראן והבהיר כי "אנחנו הולכים להכות אותם חזק". הנשיא הוסיף והדגיש את עוצמת התגובה המתוכננת כשאמר "אנחנו נכה בהם קשה, הם הולכים לחטוף חבטה".

​הכוחות האמריקאיים פעלו במהירות ליירוט הטילים הבליסטיים במטרה להגן על האזור ולמנוע פגיעה בנפש. במקביל, הנשיא התייחס לתקיפות האוויריות המשותפות של ארצות הברית וסעודיה נגד מיליציות שיעיות בעיראק הפועלות בחסות איראנית. הוא ציין כי הפעולות הללו תואמו מראש עם הממשלה העיראקית, כשהוא מגדיר את אותן מיליציות הנתמכות על ידי טהראן כארגונים שהם "סרטן בעולם", תוך שהוא שוקל להטיל אזהרות נוספות על השלוחות האיראניות באזור. ​בהמשך דבריו התייחס הנשיא לפגישתו שנערכה בלשכה הסגלגלה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הנשיא ציין כי הפגישה הייתה מוצלחת במיוחד והוסיף כי "הוא מבין עכשיו". ​בנוגע למגעים האפשריים מול המשטר בטהראן, ציין הנשיא כי "אנחנו הולכים לתת להם להמשיך לדבר". השיחות הללו מאחורי הקלעים, העוסקות במצר הורמוז ובשאיפות הגרעין של איראן, מגיעות לאחר 13 ימים רצופים של תקיפות אמריקאיות. על אף המגעים, בעקבות מתקפת הפתע האחרונה, ארצות הברית צפויה להמשיך ולבצע תקיפות נוספות נגד מטרות איראניות.

חציית קו אדום אמריקני

במהלך הפגישה עם נתניהו נדונו בהרחבה התעצמותה הצבאית של איראן, המשך פיתוח תוכנית הגרעין שלה, והפעלת פרוקסיז ומיליציות שיעיות ברחבי האזור. ההסלמה הנוכחית בירדן מהווה מימוש של החששות הביטחוניים שהועלו בשיחות הסגורות בין המנהיגים, ומעמידה את וושינגטון בפני דרישה לפעולה גלויה ונחרצת.

התקרית הצבאית בירדן מסמנת עליית מדרגה משמעותית בחיכוך הישיר בין וושינגטון לטהרן. הנוכחות הצבאית האמריקנית בירדן, המיועדת לספק מענה ביטחוני ולסייע בלחימה בטרור, הפכה ליעד עבור מתקפות מתוכננות של גורמים המופעלים על ידי איראן. פגיעה ישירה בכוחות אמריקניים נחשבת בוושינגטון לחציית קו אדום מובהקת, המחייבת תגובה צבאית הולמת.

רקע: תוכניות צבאיות נגד איראן

כפי שדיווחנו לאחרונה, הפנטגון גיבש בעבר תוכנית מגירה חסרת תקדים לשליחת אלפי לוחמי עילית למתקנים גרעיניים איראניים, במטרה להשתלט בכוח על מאגרי האורניום המועשר. התוכנית הסודית בוטלה על ידי טראמפ שעות בודדות לפני היציאה למבצע, אך היא מעידה על רצינות התכנון האמריקני מול האיום האיראני.

בימים האחרונים פרסם הבית הלבן סרטון מסתורי שבו נשמע טראמפ אומר "אנחנו מנצחים יותר מדי", עם הכיתוב "תסיים את הקרב הזה". פרשנים מעריכים כי מדובר בהכנת דעת הקהל לאפשרות של חזרה ללחימה מלאה מול איראן, במיוחד לאור הפגישה עם נתניהו.

ההצהרות האחרונות של טראמפ מעוררות תהיות רבות במערכת הבינלאומית לגבי מהלכיו הבאים מול איראן. הבית הלבן והממשל האמריקני משדרים מסרים תקיפים, בעוד הדיפלומטיה בין המדינות נתקלת בקשיים מתמשכים. המטרה המרכזית של וושינגטון היא שמירה על קו ההרתעה האמריקני במזרח התיכון ובעולם כולו.