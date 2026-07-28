ארונו של גרהאם בגבעת הקפיטול - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א ארונו של גרהאם בגבעת הקפיטול | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:34

ארונו של לינדזי גרהאם, הסנאטור של דרום קרוליינה, הגיע לגבעת הקפיטול לקראת טקס האשכבה הצפוי להתקיים בשעות הקרובות.

גם ראש הממשלה נתניהו צפוי להתקיים בטקס ולחלוק כבוד אחרון לחברו המנוח לצד הנשיא טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ספד לסנאטור המנוח לינדזי גרהאם והדגיש את יחסו החם לכל אדם. ואנס ציין כי "לינדזי גרהאם אהב אנשים מכל תחומי החיים, אני חושב שבחלקו בגלל הדרך שבה הוא גדל, בגלל העובדה שלא הגישו לו הכל." בדבריו פירט סגן הנשיא את העניין הרב שגילה גרהאם בסובבים אותו, ללא קשר למעמדם. "הוא היה מרותק מכל אחד. הוא היה מרותק מצוות המלצרים בחדר האוכל של הסנאט, הוא היה מרותק מהאנשים שהכינו את המזון, הוא היה מרותק מאיש הצוות בדרג הנמוך ביותר שנשכר שלושה ימים קודם לכן, הוא היה מרותק, כמובן, מההנהגה הממשית של המדינה שלנו", אמר ואנס.

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ואנס הוסיף והסביר את המקור לסקרנותו היוצאת הדופן של הסנאטור המנוח כלפי הסובבים אותו. בדבריו ציין סגן הנשיא כי "ואני חושב שהוא היה מרותק מאנשים כי הוא אהב אנשים והוא התעניין בהם."

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בהמשך בדבריו תיאר סגן הנשיא את הביטחון העצמי והנוכחות של גרהאם במסדרונות הממשל. "הוא היה מסוג האנשים שהיו צועדים לתוך הסנאט, וכשהוא צעד לתוך הסנאט, זה היה אדם שלא יכול היה להיות גבוה מ-5 רגל ו-6 אינץ' או 5 רגל ו-7 אינץ', אבל הוא היה צועד בביטחון עם ז'קט פתוח כאילו הוא 6 רגל ו-5 אינץ'. הייתה לו גישה, וזו אחת הסיבות לכך שלינדזי גרהאם היה לינדזי גרהאם", ציין.

לסיכום דבריו הדגיש ואנס את התנהגותו השוויונית של גרהאם כלפי כל הנוכחים במשכן. "אבל הוא היה נכנס לסנאט של ארצות הברית, והוא היה טופח לך על הגב, הוא היה מברך את האדם ששירת את המזון שלו, הוא התייחס לכולם באותו האופן כי הוא היה מרותק והוא אהב כל אדם יחיד בחדר הזה. וזאת עדות גדולה לאיש", חתם סגן הנשיא.