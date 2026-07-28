ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפויים להיפגש אחר הצהריים, ללא נוכחות עיתונאים וללא מצלמות.

בשלב זה לא ברור אם הבית הלבן או לשכת ראש הממשלה יפרסמו תיעודים מהפגישה שאמורה להתקיים בחשאיות.

נשיא ארה"ב יקבל את ראש הממשלה הישראלי שעה קלה בלבד לאחר שקיבל בבית הלבן את ולדימיר זלנסקי, בשלב זה נראה כי לא צפויה פגישה בין נתניהו לנשיא אוקראינה.

שעות ספורות לפני הפגישה התבטא נשיא ארה"ב באופן חריג כלפי ראש הממשלה נתניהו, כאשר אמר כי הוא אינו זקוק להערכותיו ולמידע המודיעיני של ישראל בנוגע להר המכוש.

טראמפ הוסיף לבקר את נתניהו ואמר כי הוא לא מבין מדוע נתניהו יצא עם המידע החוצה, במקום להסתפק בלהעביר לו אותו באופן אישי, במה שנראה כמשבר אמון בין השניים.

פרשנים בישראל מציינים כי חשאיות הפגישה בין השניים מעידה על משבר ביחסים בין המנהיגים. לפי אותה הערכה, טראמפ אינו מעוניין להראות בפומבי את נתניהו כמי שמשפיע עליו בנושא האיראני, לפני החלטות הרות גורל שהוא אמור לקבל בסוגייה בימים הקרובים.

למרות האמור, ייתכן שהנשיא טראמפ ייאות בסוף להכניס עיתונאים לסיקור הפגישה בין השניים, כפי שהתרחש לא פעם כשפגישות חשאיות הפכו לגלויות בהחלטת רגע של הנשיא האמריקני.