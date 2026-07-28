הממשל האמריקני העביר מסר תקיף במיוחד ללבנון ולחיזבאללה, בו הזהיר מפני השלכות הרסניות אם ארגון הטרור יבחר להתערב בעימות צבאי בין ארצות הברית לאיראן, כך לפי דיווח בעיתון הלבנוני נידאא' אל-וטן שצוטט ב-12.

לפי הדיווח, האזהרה הועברה ברקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, ובאמצעות דרגי הממשל הלבנוני ויו"ר הפרלמנט נביה ברי המקורב מאוד לחיזבאללה.

במסגרת האזהרה הובהר לחיזבאללה ולממשל בביירות כי "כל שיגור של רקטה או כטב"ם לעבר ישראל יוביל לגיהינום על חיזבאללה ולבנון, וההשלכות לא יוגבלו רק לדרום המדינה או לאזור שמצפון לנהר הליטני". וושינגטון הבהירה כי ראש הממשלה נתניהו ממתין להזדמנות שיוצרת התערבות של חיזבאללה כדי לפתוח במערכה צבאית נרחבת.

לתוצאות המגעים בין וושינגטון לירושלים תהיה השפעה ישירה על המשא ומתן המתוכנן להתקיים ב-4 באוגוסט 2026 ברומא. השיחות יעסקו במעבר משלב ההבנות ליישום הסכם המסגרת, כאשר במרכז הדיונים עומדת סוגיית הגוף שיפקח על אזורי הפיילוט.

בעוד לבנון דורשת את מעורבות כוחות יוניפי"ל, בישראל מתנגדים לכך, וארצות הברית סירבה להציב כוחות משלה ומקדמת אפשרות של גורם שלישי בתיאום עם הגנרל ג'וזף קלירפילד.

במקביל, נשיא לבנון פנה לטראמפ בבקשה להפעיל לחץ על ישראל כדי להרחיב את אזורי הפיילוט לכפרים נוספים בדרום לבנון במסגרת השלב השני. הנשיא האמריקני התחייב לפעול בנושא, אך התנה זאת בהאצת הצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו, כאשר המעבר לשלב הבא יותנה בהערכות המצב הביטחוניות בשטח.