כיכר השבת
"נתניהו מחכה להזדמנות"

דיווח: האיום הדרמטי שהעבירה ארה"ב ללבנון - והקשר למלחמה עם איראן

ארה"ב העבירה למדינת לבנון איום חריף במיוחד, אותו ביקשה להעביר לחיזבאללה | רגע לפני שארה"ב תכננה להרחיב את המערכה מול איראן, הלבנונים קיבלו מסר נדיר בחריפותו בו הזהירה וושינגטון את ביירות מפני טעות של חיזבאללה כלפי ישראל (חדשות) 

פגישת רוביו ונשיא לבנון (צילום: עמוד ה-X של רוביו)

הממשל האמריקני העביר מסר תקיף במיוחד ללבנון ולחיזבאללה, בו הזהיר מפני השלכות הרסניות אם ארגון הטרור יבחר להתערב בעימות צבאי בין ארצות הברית ל, כך לפי דיווח בעיתון הלבנוני נידאא' אל-וטן שצוטט ב-12.

לפי הדיווח, האזהרה הועברה ברקע פגישתם של נשיא ארצות הברית וראש הממשלה בנימין נתניהו, ובאמצעות דרגי הממשל הלבנוני ויו"ר הפרלמנט נביה ברי המקורב מאוד ל.

במסגרת האזהרה הובהר לחיזבאללה ולממשל בביירות כי "כל שיגור של רקטה או כטב"ם לעבר ישראל יוביל לגיהינום על חיזבאללה ו, וההשלכות לא יוגבלו רק לדרום המדינה או לאזור שמצפון לנהר הליטני". וושינגטון הבהירה כי ראש הממשלה נתניהו ממתין להזדמנות שיוצרת התערבות של חיזבאללה כדי לפתוח במערכה צבאית נרחבת.

לתוצאות המגעים בין וושינגטון לירושלים תהיה השפעה ישירה על המשא ומתן המתוכנן להתקיים ב-4 באוגוסט 2026 ברומא. השיחות יעסקו במעבר משלב ההבנות ליישום הסכם המסגרת, כאשר במרכז הדיונים עומדת סוגיית הגוף שיפקח על אזורי הפיילוט.

בעוד לבנון דורשת את מעורבות כוחות יוניפי"ל, בישראל מתנגדים לכך, וארצות הברית סירבה להציב כוחות משלה ומקדמת אפשרות של גורם שלישי בתיאום עם הגנרל ג'וזף קלירפילד.

במקביל, נשיא לבנון פנה לטראמפ בבקשה להפעיל לחץ על ישראל כדי להרחיב את אזורי הפיילוט לכפרים נוספים בדרום לבנון במסגרת השלב השני. הנשיא האמריקני התחייב לפעול בנושא, אך התנה זאת בהאצת הצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו, כאשר המעבר לשלב הבא יותנה בהערכות המצב הביטחוניות בשטח.

איראןדונלד טראמפחיזבאללהלבנון

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