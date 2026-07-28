שעות לפני הפגישה האישית עם ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (שלישי) לרשת 'פוקס' והתייחס לסוגיות הבוערות שעל הפרק.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להודעותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לפעילות האיראנית בהר המכוש ואמר: "ובכן, אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה. ביבי אומר לי את זה כי הוא רוצה שאני אשאר מעורב. זאת אומרת, אני לא בהכרח. יש לנו את הטובים ביותר, בגלל כוח החלל, יש לנו את המצלמות הטובות ביותר בעולם שמתמקדות, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בהר המכוש."

טראמפ הוסיף להתייחס לדבריו של ראש הממשלה ואמר: "אבל, לא, שמעתי את ביבי מודע לכך, אמרתי: 'למה שלא פשוט תגיד לי את זה? למה אתה צריך להכריז על זה לעולם?'. אני יודע בדיוק מה קורה בהר המכוש, זו לא בעיה גדולה." הנשיא הבהיר את תוכניותיו לגבי המתקן ואמר: "חיסלנו את אתרי הגרעין שלהם, ונצטרך לחסל את הר המכוש אם לא נעשה עסקה. אם לא נעשה עסקה, נחסל אותו בקלות רבה."

בהמשך דבריו התייחס טראמפ למגעים מול איראן ואמר: "שום סיבה, מסיבה כלשהי, אנחנו יכולים להיות בעיצומן של שיחות יפות, והם יבואו ויגידו: 'אנחנו לא מדברים', או 'לא דנו בנושא הגרעין'. ובכן, זה כל מה שדנו בו, כי לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם מבינים את זה."

הוא אף ציין את המגעים שקיים ואמר: "והיו לנו שיחות טובות מאוד. ומעניין מאוד עם לינדזי, הוא היה מאוד ניצי, כפי שניתן לומר, בנושא איראן. ובמהלך השבועות האחרונים הייתי אומר שהוא הפך ליותר, כמו, אם אתה יכול לעשות עסקה זה עדיף. עדיף לעשות עסקה במקרה הזה מאשר פשוט להשמיד את שאר המדינה. השמדנו את רובה, בכנות, אבל הוא היה מישהו שאמר שזה זמן טוב לעשות עסקה, זמן טוב לעשות עסקה."

לסיום התייחס טראמפ לעמדותיו של לינדזי גראהם בנושאים אחרים ואמר: "עכשיו, לא הייתי אומר בהכרח שהוא מרגיש ככה לגבי אוקראינה. אוקראינה, הוא מאוד לוחמני לגביה. זאת אומרת, לינדזי אהב מלחמה, לומר לך את האמת, אוקיי? ואמרתי: 'אתה בחור נחמד, איך זה שאתה כל כך אוהב מלחמה?'. הוא היה בחור שאהב מלחמה. התלוצצתי."

בנוגע למצרי הורמוז, הצהיר נשיא ארה"ב כי ארה"ב היא זו ששולטת במצרים - ולא איראן.

הנשיא חזר על טענתו שישראל קיימת בזכותו. "אם לא הייתי נשיא ארה"ב, ישראל כבר לא הייתה קיימת בגלל ההסכם של אובמה".