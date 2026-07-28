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הדובר המיתולוגי עונה לטראמפ: זה העונש של מדינה שתשתמש בכספים איראניים

מפקדת ח'אתם אל-אנביא שיגרה היום מסר מאיים לאחר הודעתו של טראמפ, לפיה יעשה שימוש בנכסים איראניים מוקפאים כדי לשלם את הנזקים שנעשו לספינות שעברו במיצר | זה ה"עונש" המובטח למדינות שישתפו פעולה עם המהלך (חדשות) 

מאיימת לחסום לחלוטין את מעבר כלי השיט במצר הורמוז עבור כל מדינה או חברה שתסכים לקבל פיצויים מהנכסים האיראניים המוקפאים בארצות הברית, כך לפי הצהרה רשמית של משמרות המהפכה.

ההודעה נמסרה מטעם מפקדת ח'אתם אל-אנביא, המפקדה המרכזית של הכוחות החמושים באיראן, בתגובה להצהרותיו של נשיא ארצות הברית .

נשיא ארצות הברית הודיע השבוע בשיחה עם עיתונאים כי הממשל האמריקני ינצל כספים איראניים המוחזקים תחת ידו על מנת לשלם על נזקים שנגרמו לספינות ולסחורות שנפגעו במהלך העימות במצר הורמוז. באיראן דחו בתוקף את המהלך והזהירו את הממשל האמריקני ואת החברות הבינלאומיות מפני השלכותיו של צעד זה.

דובר המפקדה האיראנית טען כי הנזקים שנגרמו לכלי השיט נבעו מאי-יציבות שנוצרה על ידי הצבא האמריקני ומניווט במסלולים בלתי חוקיים בדרום המצר. בדבריו הפנה אזהרה ישירה לכל גורם שישתף פעולה עם היוזמה האמריקנית.

במהלך ההודעה הדגיש הדובר האיראני את מדיניות הענישה החדשה ואמר כי "מכאן ואילך, הכוחות החמושים של הרפובליקה האסלאמית של איראן לא יתירו תנועה של אף אחד מכלי השיט שלהם במצר הורמוז".

איראןדונלד טראמפמצר הורמוזחאתם אל-אנבייה

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