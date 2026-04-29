"אילולא אנחנו, הייתם מדברים צרפתית": המלך צ'ארלס עקץ את טראמפ 

בשיאו של ביקור ממלכתי היסטורי לשיקום היחסים בין המעצמות, המלך צ'ארלס השלישי הותיר את הנשיא טראמפ ואת האורחים המומים עם "שיעור בהיסטוריה" שנון במיוחד | בעוד העולם עוקב בדריכות אחר הפסגה בוושינגטון, אמירה אחת חדה ומפתיעה הצליחה לגנוב את כל הכותרות (חדשות בעולם)

הביקור בארה"ב - המלך צ'ארלס השלישי ונשיא ארה"ב (צילום: הבית הלבן)

ביקורו הממלכתי של המלך צ'ארלס השלישי בארצות הברית, שהחל לפני יומיים (שני) נועד בראש ובראשונה לשקם את הקשרים הטרנס-אטלנטיים המתוחים. בערב היום השני לביקור, במהלך ארוחת ערב ממלכתית בחדר המזרחי של הבית הלבן, בחר המלך להשתמש בהומור בריטי מושחז כדי להגיב לאמירות קודמות של .

הנשיא טראמפ העיר בעבר כי לולא הסיוע האמריקאי, מדינות אירופה היו מדברות כיום גרמנית. המלך צ'ארלס לא נותר חייב, ובנאומו מול הנשיא והמלכה קמילה, הציג גרסה משלו להיסטוריה העולמית.

"אכן ציינת לאחרונה, אדוני הנשיא, שאילולא ארצות הברית, מדינות אירופה היו מדברות גרמנית. האם אעיז לומר שאילולא אנחנו, אתם הייתם מדברים צרפתית?".

המלך צ'ארלס השלישי בבית המלבן (צילום: רשתות חברתיות)

הבדיחה נשענת על היסטוריה ארוכת שנים בין שלוש המדינות: בריטניה, ארצות הברית וצרפת. המלך רמז שהניצחון האמריקאי במלחמת העצמאות (1776) הושג בזכות תמיכה צבאית קריטית מצרפת.

יתרה מכך, לפני הקמת ארצות הברית, חלקים נרחבים מהיבשת נתבעו על ידי צרפת כ"צרפת החדשה" (New France), והשפעתה התרבותית והלשונית הייתה דומיננטית מאוד באזורים רבים.

תחריט המתאר את הבית הלבן נשרף על ידי חיילים בריטיים

המלך לא עצר שם והמשיך בסדרת בדיחות על חשבון ההיסטוריה המשותפת. הוא התייחס לשריפת הבית הלבן על ידי כוחות בריטיים בשנת 1814 כ"ניסיון שלנו לפיתוח מחדש של נדל"ן", תוך שהוא קורץ לשיפוצים שביצע טראמפ בבית הלבן.

למרות העקיצות, המלך הדגיש את "הקשר המיוחד" בין המדינות, וציין כי המפה האמריקאית נראית כמו "רשימת כרטיסי חג המולד" של בית המלוכה, עם מדינות וערים כמו וירג'יניה, מרילנד והקרוליינות הקרויות על שם מלכי בריטניה.

