המלך צ'ארלס השלישי והמלכה קמילה פתחו אמש (שני) בוושינגטון ביקור ממלכתי היסטורי הכולל סיור בגינות המעון הנשיאותי ותצוגת דבש מיוחדת.

​הביקור הממלכתי של המלך צ'ארלס השלישי והמלכה קמילה בארצות הברית נפתח ביום שני בצהריים בקבלת פנים רשמית בבית הלבן.

הנשיא דונלד טראמפ והגברת הראשונה מלניה טראמפ קיבלו את פני הזוג המלכותי בפורטיקו הדרומי, ולאחר מכן פנו המנהיגים ורעיותיהם לשיחה פרטית על כוס תה בחדר הירוק.

הביקור, המציין 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, נחשב למשימה דיפלומטית מורכבת עבור המלך החולה בן ה-77 על רקע מחלוקות מדיניות בין לונדון לוושינגטון.

​שיאו של אחר הצהריים נרשם כאשר הזוגות יצאו לסיור משותף במדשאות הדרומיות של הבית הלבן.

שם הוצגה בפניהם כוורת הדבורים הנשיאותית החדשה, שהורחבה ועוצבה מחדש במיוחד לכבוד הגעתם של בני המלוכה, הידועים בחיבתם העמוקה לשימור הטבע ולגידול דבורים. במהלך הסיור בגינת המטבח, נפגשו הארבעה עם סגן שף המגדנאות של הבית הלבן, קרלו פיגארלה, שהציג בפניהם את תוצרת הדבש המקומית.

​הנשיא טראמפ הביע שביעות רצון רבה מהמפגש ואמר לרשת "BBC" כי "הוא פנטסטי. הוא איש פנטסטי". לדברי גורמים בבית הלבן, "הנשיא מצפה לביקור מיוחד של הוד מלכותם, שיכלול ארוחת ערב ממלכתית יפהפייה ואירועים מרובים לאורך השבוע".

המלך צ'ארלס צפוי להמשיך את ביקורו בנאום נדיר בפני הקונגרס, בו הוא עתיד להדגיש כי למרות חילוקי דעות פוליטיים, "פעם אחר פעם, שתי המדינות שלנו תמיד מצאו דרכים להתאחד".