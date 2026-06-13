כיכר השבת
"מצפה לעבוד עם איראן"

טראמפ הכריז: "מחר נחתום על הסכם מסגרת עם איראן; 'בזמן הנכון' נאסוף את האורניום ונשמיד"

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע כי מחר ייחתם מזכר ההבנות עם איראן | ההסכם יפתח משא ומתן למשך 60 יום על תוכנית הגרעין | "איראן כבר לא רוצה נשק גרעיני" | טראמפ הוסיף: "'בזמן הנכון' נאסוף את האורניום ונשמיד אותו" • הדברים המלאים (בעולם)

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טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

נשיא דונלד טראמפ הודיע הערב (מוצאי שבת) כי מחר תיערך החתימה על הסכם המסגרת עם - מזכר הבנות שיפתח משא ומתן עתידי למשך 60 יום על תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל להסכם, יפתח מצר הורמוז ויוסר המצור האמריקני על נמלי איראן.

"ההסכם של ברק חוסיין אובמה עם איראן, ה-JCPOA, היה דרך קלה, יפה וחלקה להשגת נשק גרעיני", כתב ברשת החברתית שלו. "לאיראן כבר היה נשק גרעיני לפני שש שנים, והיא הייתה משתמשת בו הרבה לפני היום. ההסכם שלי עם איראן הוא בדיוק ההפך - חומה בפני נשק גרעיני".

הנשיא הוסיף והבהיר: "למעשה, הם כבר לא רוצים נשק גרעיני, וגם לא יהיה להם כזה - לא באמצעות רכישה, לא באמצעות פיתוח ולא באמצעות כל דרך אחרת להשיגו".

על פי דברי טראמפ, "ההסכם צפוי להיחתם מחר, ומיד לאחר החתימה עליו, מצר הורמוז יהיה פתוח לכולם". הנשיא הדגיש כי "מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו שהייתה לממשלים קודמים".

טראמפ התייחס גם להיבט הכלכלי של ההסכם: "בניגוד למאות מיליארדי הדולרים שאובמה העביר להם, כולל 1.7 מיליארד דולר במזומן - שטרות ירוקים וקשים - לא יועבר שום כסף במסגרת ההסכם הזה".

בהצהרה הצפויה להדאיג גורמים בישראל, טראמפ הכריז כי "במועד המתאים, כאשר הכול יהיה רגוע, ניכנס ונאסוף את 'אבק הגרעין', הקבור עמוק מתחת להרי הגרניט השקועים והאדירים, הודות למפציצי ה-B-2 הנהדרים שלנו ולטייסיהם המבריקים, ונדלל אותו ונשמיד אותו - בין אם באיראן ובין אם בארצות הברית".

הנשיא הביע אופטימיות זהירה: "אנו מצפים לעבוד עם איראן ועם המזרח התיכון כולו במשך שנים רבות בעתיד. אני מקווה שהתהליך הזה יתנהל במהירות, בקלות ובצורה חלקה. אם לא - יש לנו את החלופה האולטימטיבית, שאני מקווה שלעולם לא יהיה צורך להשתמש בה שוב".

נתניהו: "יש הסכמה מלאה עם טראמפ"

בעקבות ההודעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה תקיפה בה הבהיר: "כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא".

נתניהו הזכיר: "כבר למעלה מ-30 שנה אני בחזית המאבק הבינלאומי נגד תכנית הגרעין של איראן. אלמלא המאבק הזה לאיראן היו מזמן פצצות אטום להשמדת ישראל. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים, ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם מלעשות זאת".

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח הערב עם נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש. "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור", נמסר מהלשכה.

הדרך להסכם: שיחות בהולות ממנהיגי המפרץ

ההכרזה על ההסכם מגיעה לאחר דרמה דיפלומטית שהתרחשה בימים האחרונים. כפי שדווח, ציוץ מאיים של טראמפ הצית בליץ שיחות מצד מנהיגי המפרץ ודרום אסיה, ששכנעו את הנשיא האמריקני לבטל תקיפה מתוכננת ולחזור לשולחן המו"מ.

על פי דיווח באתר Politico, שלושה מנהיגים בכירים - אמיר קטאר תמים בן חמד אל-ת'אני, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד אל-נהיאן, ומפקד צבא פקיסטן הגנרל עאסם מוניר - העניקו לטראמפ הבטחה נחרצת כי הסכם מסגרת ראשוני שיסלול את הדרך למשא ומתן מקיף כבר מונח על השולחן.

הבטחה זו הספיקה לטראמפ כדי להורות על ביטול תוכניות התקיפה של הפנטגון. מקורות בממשל האמריקני חשפו כי הצבא היה במרחק של כשלש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות בתוך איראן, כאשר הנשיא הודיע במפתיע על השגת ההסכם.

ארה"באיראןדונלד טראמפישראלהסכם עם איראןמצרי הורמוז

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4
מקווה מאוד שהאמריקאים לא נופלים פה למלכודת דבש של האיראנים, ההיסטוריה לימדה אותנו לא לסמוך על הבטחות כאלה. נתניהו צריך לעמוד על המשמר ולבדוק כל אות בהסכם הזה בשבע עיניים.
קופל
3
אני מכיר את המנטליות של האייתוללות האלה מטהראן, הם אלופים בבזאר ובלעשות הצגות בשביל להרוויח זמן. טראמפ חושב שהוא סגר איתם דיל, אבל הפרסים תמיד חושבים עשרה צעדים קדימה, צריך להיזהר.
קשאני
2
איזה פיגור שיכלי הטראמפ הזה. ככל שאני רואה מה הוא אומר ואיך שהוא מדבר אני רק מבין עם איזה חולה נפש יש לנו עסק.
צדיק המסיכות
1
עם כל הכבוד לחגיגות בוושינגטון, הניסיון המר מוכיח שאין אמונה באיראנים אפילו כמלוא הנימה. המערכת הציבורית והביטחונית בישראל חייבת לגלות אפס סבלנות לכל מריחה של זמן מצד טהראן.
צוריאל

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