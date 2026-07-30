ארה"ב תוקפת באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב ארה"ב תוקפת באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42

המזרח התיכון מצוי בעיצומה של הסלמה חסרת תקדים: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) השלים בשעות הלילה האחרונות סבב תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות באיראן, במסגרת מערכה שנמשכת כבר 12 לילות ברציפות. על פי הדיווחים, התקיפות כוללות עשרות יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן - מפקדות צבאיות, מתקני טילים וכטב"מים, אתרי מעקב והגנה חופיים ויכולות ימיות.

ההתפתחות המדאיגה הגיעה בעקבות ניסיון כושל של משמרות המהפכה האיראניות לשגר טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקאיים באזור. בתגובה ישירה, צבא ארה"ב פתח במבצע רחב היקף שמטרתו המוצהרת לצמצם באופן דרסטי את האיומים על יותר מ-50 אלף החיילים האמריקאיים המוצבים במזרח התיכון, ולהגן על נתיבי השיט המסחריים ומדינות המפרץ. משמרות המהפכה תקפו בסיס בירדן במקביל לתקיפות האמריקאיות, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" של משמרות המהפכה דיווחה על מתקפת טילים בכמה אזורים סמוך לעיר אבאדאן, ועל תקיפה אווירית באזור האי קשם. פיצוצים עזים נשמעו גם בבושהר, בעיר אהוואז ובאי קיש. בטלוויזיה הממלכתית באיראן הודו כי משמרות המהפכה כיוונו מוקדם יותר אל בסיס אמריקני בירדן. נתניהו הגיב מוושינגטון לסרטון שחולל סערה: "מאיימים ברצח על משפחתי" משה בשן | 29.07.26 לילה סוער: ארה"ב וסעודיה הרגו 20 יועצים איראניים בתקיפה ממוקדת אריה רוזן | 29.07.26 ירדן דיווחה כי יירטה בהצלחה חמישה טילים ששוגרו משטח איראן. לכך מצטרפים יירוטים של צה"ל בגבול ירדן של כטב"מים ששיגרו מיליציות פרו-איראניות מעיראק. על פי דיווח בלעדי של 'ניו יורק טיימס', התקיפות שביצעו ארצות הברית וערב הסעודית בעיראק הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים.

צבא ארה"ב תוקף באיראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב צבא ארה"ב תוקף באיראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:39

זירת הים: פגיעה במכלית גז במצרים

זירת העימות מתרחבת גם לים: חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" דיווחה כי כטב"מים פגעו במכלית גז אמריקאית בנמל דמיאט שבמצרים. שלושה מקורות אישרו לסוכנות רויטרס כי האירוע גרם להתפשטות שריפה למכלית נוספת, אך ללא נפגעים. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לאירוע ואמר: "זה קצת מאותו דבר, זה הולך להתיישר", והוסיף ביחס לאיראן: "אנחנו צריכים להכות אותם קצת".

יצוין כי רק לפני יומיים פרסמה הטלוויזיה האיראנית מפה ובה יעדים במזרח התיכון שעשויים לעמוד בפני מתקפת נקמה, כאשר בין היעדים שהופיעו במפה נכלל גם נמל דמיאט. לפי שעה לא ברור אם מדובר במתקפה מכוונת או באירוע אחר.

קואליציה בינלאומית להגנה על ספינות

בתוך כך, לפי דיווח בלעדי של אתר אקסיוס, הנשיא טראמפ נפגש עם שר ההגנה הסעודי, חליד בן-סלמאן. מקורות המעורים בפרטים מסרו לרויטרס כי סעודיה מובילה מהלך קריטי להקמת קואליציה בינלאומית רחבה להגנה על ספינות בים האדום מפני מתקפות החותים מתימן. מגעים אינטנסיביים מתקיימים כעת עם עשרות מדינות ברחבי העולם במטרה להבטיח את חופש השיט בנתיבים הימיים החיוניים.

מאז קריסת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן החודש, קבוצות הנתמכות בידי טהרן ברחבי המזרח התיכון פתחו חזיתות חדשות וחידשו עימותים בזירות שכבר היו פעילות. ההתפתחויות האחרונות מסבכות עוד יותר את הכוחות הפועלים בערב הסעודית, בעיראק, בלבנון ובירדן, ומרחיבות את המלחמה שעד לאחרונה התמקדה בעיקר במדינות שלאורך המפרץ הפרסי.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, מטרת התקיפות היא "לשחוק ולפגוע עוד יותר" ביכולתה של איראן להוציא לפועל מתקפות נגד כלי שיט אזרחיים ומסחריים בנתיבי השיט הבינלאומיים. בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקנים מתקדמים, ספינות חיל הים ורחפנים, במטרה לפגוע במדויק במטרות הצבאיות מבלי לפגוע באזרחים.