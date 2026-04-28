נשיא ארצות הברית אירח היום (שלישי) את המלך צ'ארלס בבית הלבן לקראת נאום היסטורי בקונגרס.

הנשיא טראמפ הדגיש בדבריו את עוצמת הברית בין המדינות ואת הריפוי ההיסטורי של פצעי העבר מאז מלחמת העצמאות האמריקאית, למרות המתיחות הקיצונית בין המדינות ברקע המלחמה מול איראן וסירובה של לונדון לקחת חלק באירוע.

מלך בריטניה צפוי לרשום היום היסטוריה בוושינגטון כאשר יופיע בפני המחוקקים האמריקאים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס למאורע ואמר כי "בעוד מספר שעות, הוד מלכותו יעמוד בלב הקפיטול של ארצות הברית כמלך הבריטי הראשון אי פעם שינאם בפני מושב משותף של הקונגרס של ארצות הברית". הנשיא הוסיף בנימה אישית כי הוא יעקוב אחר הנאום בעניין רב.

לפי טראמפ, הביקור הנוכחי מדגיש את סגירת המעגל ההיסטורית בין שתי המדינות. הנשיא ציין כי במעמד זה "הצאצא הישיר של המלך ג'ורג' השלישי ידבר בפני היורש הישיר של אותו גוף ממש שהתכנס בהיכל העצמאות ב-4 ביולי 1776". לדבריו, אבות האומה האמריקאית והמלך ג'ורג' היו נדהמים לראות את המעמד, אך "בוודאי שהם היו שמחים שפצעי המלחמה נרפאו לכדי הידידות היקרה ביותר".

טראמפ הרחיב על השותפות הצבאית ארוכת השנים שהתפתחה מתוך העימות המוקדם. הוא הסביר כי "החיילים שפעם קראו זה לזה מעילים אדומים ויאנקיז הפכו לטומיז ולג'י-אייז שיחד הצילו את העולם החופשי כאחים לנשק ואחים לנצח", תוך שהוא מדגיש כי לא היו כוחות שלחמו טוב יותר יחדיו מאשר צבאות ארצות הברית ובריטניה.

לסיכום דבריו התמקד הנשיא בערכים המשותפים שהופצו מהעולם הדובר אנגלית אל שאר הגלובוס. הוא ציין כי "המהפכה האנגלו-אמריקאית בחירות האדם מעולם לא כבתה, אלא נישאה קדימה לאורך מאות שנים, מעבר לאוקיינוסים ולאורך ההיסטוריה עד שהפכה לאש שהאירה את העולם כולו". טראמפ קרא להמשך הנחישות בשימור מסורת המצוינות והחירות, והפציר בנוכחים: "הבה נזכור מה הפך את המדינות שלנו לשתי האומות יוצאות הדופן ביותר שהעולם ידע אי פעם".