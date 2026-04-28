יאכטת הפאר "נורד", הנמצאת בבעלותו של המיליארדר הרוסי אלכסיי מורדשוב, חצתה ביום שבת האחרון את מצר הורמוז, למרות המצור והמגבלות הקשות המוטלות על המעבר הימי מאז פרוץ המלחמה ב-28 בפברואר, כך לפי דיווח שפורסם ב'רויטרס'.

כלי השיט, שאורכו כ-142 מטרים ושוויו נאמד ביותר מ-500 מיליון דולר, הפליג תחת דגל רוסיה בנתיב מאושר ובהתאם לחוק הבינלאומי, לאחר שסיים עבודות תחזוקה בנמל דובאי.

המעבר התאפשר לאחר שגם איראן וגם ארצות הברית בחרו שלא להביע התנגדות לתנועת כלי השיט בנתיב האסטרטגי. מקור המקורב למורדשוב מסר כי "איראן לא התערבה בתנועת היאכטה, שכן מדובר בכלי שיט אזרחי של מדינה ידידותית המבצע מעבר שלום. גם הצד האמריקאי לא העלה שאלות בנוגע לתנועת היאכטה, שכן היא לא עגנה בנמלים איראניים ואין לה קשר לאיראן".

חציית היאכטה נחשבת לאירוע חריג לאור המתיחות הביטחונית הגבוהה באזור. מאז תחילת העימות, צנחה תנועת כלי השיט היומית במצר הורמוז מ-140 ספינות בממוצע לכדי יחידות בודדות בלבד בכל יום, עקב המצור האמריקאי על נמלי איראן והפסקת האש השברירית בין המדינות.

התקרית מתרחשת על רקע היחסים הקרובים בין מוסקבה לטהרן, כאשר שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, נועד ביום שני האחרון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסנט פטרסבורג. לפי נתוני מעקב ימי, היאכטה "נורד" עגנה מאז יום ראשון סמוך לחופי עומאן לאחר שהשלימה את המעבר במצר.