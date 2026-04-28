כיכר השבת
התושבים זועמים

נפט בוער זורם ברחובות: מחזה מפחיד תועד לאחר תקיפה ברוסיה

שריפה גדולה פרצה בבית הזיקוק בטואפסה שברוסיה בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית | התקיפה השלישית בתוך פחות משבועיים מעוררת זעם בקרב התושבים (בעולם)

נפט זורם ברחובות לאחר התקיפה בטואפסה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מתקפת כטב"מים אוקראינית שבוצעה מוקדם יותר היום (שלישי) גרמה לשריפה גדולה בבית הזיקוק בעיר טואפסה ברוסיה. מדובר בתקיפה שלישית בנמל הים השחור בתוך פחות משבועיים.

הצבא האוקראיני אישר כי ביצע את התקיפה, במסגרת גל תקיפות מוגבר שמטרתו לפגוע בתעשיית הנפט הרוסית ולהפחית את ההכנסות המשמשות את מוסקבה למימון המלחמה באוקראינה.

תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות הראו עשן שחור סמיך עולה מאזור בית הזיקוק, בתוספת נהר זורם של נפט בוער ברחובות. בתגובה לכך קראו הרשויות לתושבים להישאר בבתים ולסגור חלונות.

עשן עולה לאחר התקיפה בטואפסה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בית הזיקוק שהותקף הפסיק את פעילותו כבר ב-16 באפריל בעקבות נזק שנגרם לנמל כתוצאה מתקיפת כטב"מים, שהקשתה על הוצאת התוצרת. בתקיפה נוספת שבוצעה ב-20 באפריל דווח כי ירד “גשם שחור” בעיר, שהותיר שאריות שמנוניות על הקרקע.

תושבים בעיר הביעו זעם ברשתות המקומיות ותהו מדוע מערכות ההגנה האווירית לא חוזקו לאחר שלוש תקיפות רצופות. בחדרי צ׳אט מקומיים נטען כי הרשויות ב מתעלמות ממצבם.

דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען בתגובה כי הרשויות “פועלות באופן אינטנסיבי” נגד מתקפות הכטב"מים האוקראיניות. כשנשאל האם יוכרז מצב חירום סביבתי והאם יש צורך בפינוי רחב יותר עקב פליטת חומרים רעילים, השיב כי ננקטים צעדים ברמה המתאימה ואין לו מה להוסיף.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר