רכבת הרים של הרס: הצצה לרחוב המסוכן ביותר במקסיקו סיטי

רחוב "פאסו פלורנטינו" , הממוקם בשכונת לה מקסיקנה שברובע אלבארו אוברגון במקסיקו סיטי, נודע לשמצה ברחבי העולם תחת הכינויים המאיימים "פינת השטן" מדובר ברחוב שנחשב למסוכן ביותר בעיר בשל שיפוע קיצוני של 45 מעלות, שהופך כל נסיעה בו להימור על החיים.

הסכנה הגדולה ביותר אורבת לנהגים בימים גשומים. השילוב של זווית הירידה התלולה עם הכביש הרטוב גורם לכך שמערכות הבלמים הופכות לכמעט חסרי תועלת.

כתוצאה מכך, הרחוב הפך לזירה של תאונות בלתי פוסקות שתועדו בעשרות סרטוני אבטחה ופורסמו ברשתות החברתיות כמו טיקטוק. המראות הסוריאליסטיים של כלי רכב המחליקים ללא שליטה גרמו לרבים להשוות את המקום לגרסת "לייב אקשן" של המשחק מריו קארט, שבו כל סיבוב יכול להסתיים בהתנגשות.

רשימת ה"קורבנות" של הרחוב ארוכה וכוללת את כל סוגי כלי הרכב: מכוניות פרטיות, מוניות, אופנועים, משאיות ואפילו ניידות משטרה שאיבדו אחיזה והתרסקו במורד.

כדי להתמודד עם המצב ולמנוע מהרכבים לחדור לתוך בתי המגורים בפינות הרחוב, הותקנו במקום מיגוני מתכת מיוחדים שסופגים את עוצמת המכות.